Cagliari, Pisacane: «Arrivare in Serie A? E’ stato come scalare l’Everest»

Pisacane, giocatore del Cagliari, racconta le difficoltà vissute prima dell’approdo in Serie A, parlando anche dell’emergenza Coronavirus

Intervistato da Sky Sport, Fabio Pisacane è intervenuto per parlare del suo esordio in Serie A e dell’emergenza Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del difensore del Cagliari.

PAURE – «Le paure che ho dovuto superare nella mia vita sono il fuoco che mi spinge ad allenarmi sempre, anche e soprattutto in vacanza. Sono diventato molto meticoloso nella cura dei dettagli. Temo sempre di prendere qualche chilo, perciò non mi fermo mai. Arrivare in Serie A per me è stato come scalare l’Everest, perciò è stato ancora più bello arrivarci».

CORONAVIRUS – «A me piace parlare sempre di stati d’animo, sono il motore che fa andare avanti. Una predisposizione d’animo giusto ti mette nelle condizioni migliori per affrontare la vita. Mi auguro che questo momento insegni a tutti ciò conta di più: l’aiutarsi, essere altruisti. Siamo un paese fantastico e lo stiamo dimostrando anche adesso. Sono fiducioso, da questa batosta ne usciremo più forti».