Calciomercato Fiorentina: Zaza è il nome più caldo per l’attacco

Calciomercato Fiorentina: Simone Zaza rimane il nome più caldo per l’attacco dei viola nel mercato di gennaio

La Fiorentina starebbe pensando a Simone Zaza per rinforzare il proprio attacco. Ne è convinto il Corriere dello Sport-Stadio che spiega come l’attaccante granata vorrebbe fare 4-5 mesi a tutto gas per rilanciarsi anche in chiave Euro2020 e non avrebbe problemi di inserimento.

Zaza ha già dato ok alla possibile operazione. Restano indietro le candidature di altre tre punte, ovvero Nikola Kalinic, Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone