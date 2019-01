Genoa, via al mercato in entrata: contatti con Sanabria e Pjaca

Il Genoa lavora già al dopo Piatek. Avviati i contatti per i trasferimenti di Sanabria del Betis e Pjaca della Juventus

Con l’ormai certo addio di Piatek in direzione Milano, il Genoa si prepara a sostituire il bomber polacco attivandosi anche per il mercato in entrata. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossoblu avrebbe avviato da poco dei contatti con il Betis Siviglia per portare all’ombra della Lanterna Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano classe 1996 è stato in passato di proprietà della Roma. La trattativa procede e il presidente Preziosi ha messo sul piatto un’offerta interessante: un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Non solo Sanabria, però. Il mercato del Grifone prosegue anche nei contatti con la Juventus per l’acquisto di Marko Pjaca, attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. L’attaccante croato sta faticando a trovare continuità di rendimento con la viola e la società bianconera ha già dato il proprio benestare per il suo trasferimento in Liguria. Filtra grande ottimismo tra le parti sulla possibilità di chiudere l’operazione in tempi brevi. Decisivi saranno i prossimi incontri.