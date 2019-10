Calciomercato Inter, in Spagna sicuri: contatti per Rakitic e Vidal

Calciomercato Inter, in Spagna sono sicuri: contatti tra il club nerazzurro ed il Barcellona per Rakitic e Vidal

Conte reclama rinforzi ed il club nerazzurro si muove. Almeno secondo i media spagnoli, con Mundo Deportivo e Sport che questa mattina in prima pagina hanno dedicato ampio spazio all’Inter.

Secondo quanto riportato, infatti, Marotta avrebbe già avviato i contatti del caso con il Barcellona per imbastire affari per gennaio. Nel mirino c’è Rakitic, ma resta in orbita nerazzurra anche Vidal.