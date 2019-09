Calciomercato Inter, le ultimissime: difficile arrivare a Vidal

Sono frenetiche le ultime ore di mercato in viale Liberazione. I nerazzurri stanno cedendo Icardi, in prestito, al Psg

Ma è in fermento anche il mercato in entrata dell’Inter. Beppe Marotta continua a sondare il terremo per Vidal, che al momento però rischia di restare soltanto un sogno. Quasi impossibile, infatti, convincere il Barcellona a privarsi del cileno a poche ore dalla fine del mercato. Visto anche che i blaugrana potrebbero privarsi di Rakitic.

Per quanto riguarda l’attacco, si cerca un vice Lukaku. Il nome nuovo sarebbe Matri, che Antonio Conte ha già allenato alla Juventus, vincendo il primo dei suoi tre scudetti di fila.