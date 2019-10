Calciomercato Inter: si studia un clamoroso scambio con il Barcellona, i dettagli

L’Inter avrebbe incontrato i dirigenti del Barcellona per provare ad imbastire un clamoroso scambio di mercato: i dettagli

Ieri Antonio Conte ha esternato tutta la propria preoccupazione per la rosa ridotta e la mancanza di alternative. L’Inter tornerà quindi sul mercato a gennaio e dagli studi di Sky provano ad immaginare quali saranno gli scenari nerazzurri. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter starebbe pensando ad un clamoroso scambio con il Barcellona.

Arturo Vidal piace più di Ivan Rakitic, ma il cileno al momento non è considerato sul mercato dai catalani. Per gennaio, i blaugrana sarebbero disposti a lasciar partire il croato, che non convince particolarmente l’Inter per età (30 anni), costi e soprattutto aspetti tecnici. Il club catalano è interessato a Milan Skriniar e Lautaro Martinez, ma sul fonte interista non hanno intenzione di avviare nessun tipo di discorso in quest’ottica. Chissà se a gennaio non si incendierà questa pista.