Calciomercato Lecce, vicino l’arrivo di Gabriel: ecco i dettagli

Calciomercato Lecce, vicino l’arrivo di Gabriel dal Perugia: i dettagli della trattativa che porterebbero il portiere in Salento

Il Lecce è pronto a puntellare la squadra, dopo la promozione in Serie A. Grande attenzione al pacchetto arretrato, ed in particolar modo al portiere, dopo le notizie su Berisha e Dragowski.

Secondo Sky Sport, il Lecce è vicino a chiudere la trattativa con il Perugia per Gabriel Vasconcelos Ferreira, ex portiere di Napoli e Milan: visite mediche previste per la prossima settimana e contratto fino al 2022.