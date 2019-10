Calciomercato Milan, Calabria ai saluti: due alternative per i rossoneri

Calciomercato Milan, Calabria non rinnova e ha la valigia in mano: due alternative per i rossoneri sulla corsia destra

Il Milan comincia a muoversi in vista della sessione di mercato invernale a gennaio. In particolar modo per la corsia di destra, dove potrebbe salutare Calabria dato che non ha rinnovato il proprio contratto.

In casa rossonera, allora, si valutano le alternative. Con il turco Celik del Lille in pole position e, secondo Tuttosport, l’olandese Dumfries attualmente in forza al Psv subito a ruota.