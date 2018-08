Meno di cinque ore alla chiusura del calciomercato, orobici e bianconeri scambiano i due calciatori, il Frosinone trova il sostituto di Dionisi

Sono ultime ore caldissime per un calciomercato mai sorprendente come quest’anno. Dopo i botti delle big, sono le piccole ora a muoversi per cercare rinforzi. Concluso lo scambio tra Alì Adnan e Marco D’Alessandro tra Udinese e Atalanta: il terzino agli orobici e il centrocampista in bianconero. Per entrambi è stato fissato un obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di un certo numero di presenze.

Il Frosinone trova il sostituto di Dionisi, che starà fermo almeno 6 mesi per la rottura del crociato. È sbarcato a Milano Joaquin Ardaiz, attaccante uruguayano classe ’99 del Tanque Sisley, che ha superato la concorrenza di Sau per l’attacco gialloblu.

Il centrocampista dell’Under-20 Francesco Cassata di proprietà del Sassuolo è invece vicino al Chievo. Il classe ’97, 10 presenze lo scorso anno, è pronto a giocarsi un posto con Hetemaj, Radovanovic e Obi.