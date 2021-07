Calciomercato Verona: accordo col Benevento per Montipò. I dettagli

Calciomercato Verona: accordo con il Benevento per il prestito con obbligo di riscatto di Lorenzo Montipò

Il Verona ha trovato un’intesa con il Benevento per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto di Lorenzo Montipò, che lascia così il club campano dopo la retrocessione in Serie B della passata stagione.

Come riportato da Sky Sport, l’arrivo in gialloblù del portiere classe ’96 libera la cessione di Marco Silvestri all’Udinese.