L’ex Meteorina Manuela Ferrera in edicola sul nuovo calendario For Men Magazine. La showgirl juventina rivela anche di un messaggio arrivato da Cristiano Ronaldo…

Sono passati diversi anni da quando, ancora giovane, esordiva insieme alla gemella Marianna come Meteorina nel TG4 allora diretto da Emilio Fede. Oggi Manuela Ferrera torna nuovamente protagonista grazie al calendario 2019 di For Men Magazine, il mensile edito da Cairo Editore e diretto da Andrea Biavardi che già qualche anno ormai regala sempre gioie agli appassionati. Non solo però: la Ferrera, juventina doc, è al centro delle cronache ultimamente anche per alcuni presunti messaggi intercorsi direttamente tra lei e Cristiano Ronaldo. Cosa si sono detti l’ex Meteorina e l’asso portoghese? Beh, di sicuro non hanno parlato soltanto del tempo…

«Cristiano mi ha svelato la formazione per vincere la Champions – ha scherzato la Ferrera – . Io spero che il mio calendario porti tanta fortuna alla Juve». Oltre a questo però sembrerebbe esserci anche molto di più… «Il rapporto con Ronaldo? Sono cose personali, non voglio parlarne – ha continuato Manuela in una intervista a Diva e Donna – . Ci siamo conosciuti tramite un amico in comune che gli ha lasciato il mio numero. Cristiano mi ha contatta e ci siamo scambiati qualche messaggino. Lui voleva farmi i complimenti perché aveva visto il mio servizio fotografico uscito proprio su For Men e mi ha detto “Sei molto bella”». Non è che Georgina forse dovrebbe preoccuparsi un po’?