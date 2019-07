A differenza dell’ultima edizione, la Serie B 2019/2020 sarà a 20 squadre e avrà 38 giornate: date e programma della nuova stagione

Archiviata l’edizione anomala targata 2018/2019, che ha visto ai nastri di partenza 19 squadre, la Serie B 2019/2020 torna a 20 squadre e a 38 giornate nella stagione regolare. Calendario Serie B 2019/2020: il programma della nuova stagione del torneo cadetto sarà stilato la sera di martedì 6 agosto 2019 con orario di inizio alle 20.00 nel palcoscenico del Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno.

Le date

In attesa di conoscere l’esatta composizione delle 39 giornate, la Lega di Serie B ha già ufficializzato le date della stagione 2019/2020. Il campionato partirà nel penultimo weekend di agosto, con l’open day fissato per venerdì 23 agosto 2019 con l’anticipo della prima giornata, e terminerà giovedì 14 maggio 2020, quando è stata fissata l’ultima giornata.

INIZIO CAMPIONATO: 23, 24 e 25 agosto 2019

SOSTA INVERNALE: dal 30 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020

ALTRE SOSTE PER IMPEGNI NAZIONALI: 7 e 8 settembre 2019, 12 e 13 ottobre 2019, 16 e 17 novembre 2019, 28 e 29 marzo 2020

TURNI INFRASETTIMANALI: Martedì 29 ottobre 2019, Martedì 3 marzo 2020, Martedì 21 aprile 2020 e Giovedì 14 maggio 2020

FINE CAMPIONATO: Giovedì 14 maggio 2020

Al termine della stagione regolare per definire la terza squadra promossa in Serie A e la quartultima squadra retrocessa in Serie C si disputeranno playoff e playout, le cui date saranno rese note nel corso della stagione.

A differenza del campionato di Serie A, che ha abbandonato il Boxing Day, la Serie B scenderà in campo anche durante le festività Natalizie. Le ultime 2 giornate del Girone di andata si disputeranno infatti il 26 e il 29 dicembre 2019. Confermato anche il turno di Pasquetta (13 aprile 2020) per il quarto anno di fila.

Calendario Serie B 2019/2020: il programma della stagione

Il 6 agosto 2019 ad Ascoli Piceno sarà sorteggiato il Calendario della Serie B 2019/2020. Tifosi e appassionati potranno seguire la cerimonia in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 57 HD e 58 del Digitale terrestre) e su DAZN (clicca qui per abbonarti) oppure in diretta streaming su pc, tablet e smartphone.

Appena saranno rese note, troverete qui tutte le giornate della Serie B 2019/2020