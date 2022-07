Calendario Serie B 2022/23: date, squadre e sorteggio

Il 15 luglio sarà sorteggiato il programma del torneo cadetto, che vedrà 20 squadre cercare la promozione in Serie A: Calendario Serie B 2022/23

Ancora pochi giorni e il campionato di Serie BTK prenderà forma con la composizione del calendario e la compilazione delle 38 giornate della stagione regolare. Calendario Serie B 2022/23: il torneo comincerà nello stesso fine settimana della Serie A, ma al contrario del massimo campionato non si fermerà durante i Mondiali di Qatar 2022 che si disputeranno in autunno.

Le Squadre

Alla Serie B 2022/23 partecipano 20 squadre. Alle 13 formazioni che hanno mantenuto la categoria nella passata stagione, ovvero Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, SPAL e Ternana, si aggiungono le 4 squadre promosse dalla Serie C, vale a dire Bari, Palermo, Modena e Südtirol, e le 3 compagini retrocesse dalla Serie A, ossia Cagliari, Genoa e Venezia.

Le Date

Il campionato di Serie B 2022/23 inizierà nella seconda settimana di agosto come la Serie A. La prima giornata è dunque prevista per sabato 13 agosto, tuttavia la gara inaugurale si giocherà in anticipo venerdì 12 agosto.

Le squadre del campionato cadetto non si fermeranno, al contrario di quelle della massima divisione, nel periodo interessato dai Mondiali di Qatar 2022. Le soste saranno soltanto quattro, mentre sono previsti due turni infrasettimanali.

Il torneo regolare terminerà venerdì 19 maggio 2023, con largo anticipo rispetto alla Serie A, per poi dar spazio a playoff e playout.

Quando inizia la Serie B 2022/23?

Venerdì 12 agosto 2022

Soste

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022;

Sabato 19 e domenica 20 novembre 2022;

Sabato 17 dicembre 2022-venerdì 13 gennaio 2023 (sosta invernale);

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Turni infrasettimanali

Giovedì 8 dicembre 2022;

Martedì 28 febbraio 2023;

Quando finisce la Serie B 2022/23?

Venerdì 19 maggio 2023.

Il Regolamento: playoff e playout

Il regolamento della Serie B 2022/23 resta invariato rispetto alle ultime edizioni. Al termine delle 38 giornate della stagione regolare le prime due squadre della classifica saranno promosse direttamente in serie A e una terza promossa uscirà fuori dai playoff, che si disputano fra le squadre classificatesi dal 3° all’8° posto, con un turno preliminare, le semifinali e la finale, salvo ci sia una distanza di 14 o più punti fra la 3ª e la 4ª in classifica. In tal caso la 3ª classificata sarebbe promossa anch’essa direttamente nel massimo campionato.

Discorso simile per le retrocessioni, con le ultime tre della classifica che retrocedono direttamente in serie C e la 16ª e la 17ª classificata che si giocano la permanenza nei playout, a patto che tra le due squadre non ci sia un divario superiore ai 4 punti. La squadra sconfitta nei playout è la quarta retrocessa. Se fra 16ª e 17ª c’è un distacco superiore ai 4 punti, invece, retrocede in Serie C direttamente la 16ª.

Calendario Serie B 2022/23: il sorteggio

Il Calendario Serie B 2022/23 prenderà forma venerdì 15 luglio alle ore 20.30 con il sorteggio delle 38 giornate del campionato regolare. La sede del sorteggio sarà l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ di Reggio Calabria. L’evento è organizzato dalla Reggina assieme alla Lega Serie B.

Il teatro, situato sul Lungomare Falcomatà, presenta una gradinata semicircolare con due ampie rampe ai lati e sorge dove in precedenza vi era il Molo di Porto Salvo. La sua fisionomia ripercorre le orme degli antichi teatri greci, offrendo una meravigliosa vista panoramica sullo Stretto di Messina.

La location è capace di racchiudere in unico grande spazio scorci di rara bellezza naturale e simboli come il Cippo Marmoreo che presenta al centro la statua di bronzo di Athena Promachos, la dea Atena combattente a difesa della città calabrese.

Criteri sorteggio Calendario Serie B 2022/23

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso noti i criteri che saranno utilizzati nella compilazione del calendario del torneo cadetto:

Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

Non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta;

le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023;

relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

La cerimonia del sorteggio del calendario sarà trasmessa in diretta da Sky, DAZN ed Helbiz Live, i 3 broadcaster ufficiali del campionato di Serie B. L’evento sarà visibile anche in streaming su tutti i dispositivi mobili mediante le rispettive applicazioni, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi al sito ufficiale delle tre piattaforme.