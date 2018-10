Da flop a top: la figlia di Portaluppi farà cambiare idea ai romanisti – FOTO

Roma: la figlia dell’ex bidone Renato Portaluppi, Carolina, è una super-influencer in Brasile. Le sue foto su Instagram riscuotono enorme successo, facile spiegare perché…

Ai tifosi della Roma il nome di Renato Portaluppi è meglio non ricordarlo: l’ex esterno brasiliano, arrivato in giallorosso nel 1988 carico di enormi aspettativa, è stato probabilmente uno dei più grandi bidoni della storia del calcio italiano. Tornato in patria dopo un solo anno, Portaluppi ha poi intrapreso la carriera di allenatore ed è attualmente alla guida del Gremio, club con cui ha addirittura vinto una Copa Libertadores (la Champions League sudamericana) l’anno scorso.

A destare particolare interesse negli ultimi tempi sui social, anche da parte di qualche fan giallorosso, è stata però sua figlia Carolina, vera e propria influencer da oltre un milione di followers su Instagram. Tifosissima del Gremio, di cui è madrina, la Portaluppi non potrà certo essere bollata come un flop nemmeno dal romanista più sfegatato: vedere per credere.