“Two Nara in megli che uan”: che cognata, Maurito! – VIDEO e FOTO

Alla scoperta di Zaira, la sorella minore di Wanda Nara

Da qualche settimana è appicciata alla sorella come una cozza allo scoglio, ma di lei già avevamo intravisto le… doti un po’ di anni fa. Zaira Nara, sorella di Wanda, non è certamente nuova ai gossip e agli schiamazzi social: dopo essere apparsa di fianco alla più nota sorella in occasione della festa di compleanno di quest’ultima e poi al Bernabeu, per il Superclasico finale di Copa Libertadores (Wanda in maglia River Plate, Zaira con quella del Boca Juniors, tanto per essere bipartisan il giusto), la minore delle Nara è tornata alla ribalta delle cronache. Di sicuro i numeri per mettersi in mostra non le sono mai mancati: 30 anni da poco compiuti (due in meno della sorellona), una carriera da modella affermata in patria alle spalle, forme spettacolari e qualche flirt piuttosto noto nel suo passato, Zaira è una che sa bene il fatto suo (come quasi tutti in famiglia, sembrerebbe).

La mora delle sorelle Nara (resta comunque una inequivocabile somiglianza con Wanda) è stata infatti a lungo fidanzata con l’ex attaccante Diego Forlan, giocatore transitato qualche anno fa pure su sponda Inter (chi se lo ricorda?) dopo aver riscosso successo e trofei all’Atletico Madrid. Dopo la fine della storia d’amore col calciatore uruguaio, Zaira si è poi frequentata con il tennista argentino Juan Monaco, prima di conoscere l’attuale compagno, il giocatore di polo argentino (ma di origini vagamente tedesche e pure nobili) Jakob von Plessen, da cui due anni fa ha avuto una bambina, la piccola Malaika. Insomma, alla seconda delle Nara pare proprio che, come la sorella maggiore, la passione per lo sport e per gli sportivi in particolare – diciamo così – non manchi… Tra l’altro pare che siano ottimi i rapporti tra lo stesso von Plessen e Mauro Icardi: i due cognati avrebbero trascorso anche la vacanze insieme, soli soletti, in Africa dopo l’esclusione del capitano interista dalla lista dei convocati della nazionale argentina. Un bel quadretto famigliare… e voi chi preferite? La mora o la bionda?