Chiara: l’ex miss che vi farà urlare “Fuozza Paliemmu!” – VIDEO e FOTO

"Se avete cercato di incastrarvi in un modello e non ci siete riuscite, probabilmente avete avuto fortuna. Forse sarete isolate, ma avrete protetto la vostra anima… È peggio rimanere bloccate in un posto che non ci appartiene, piuttosto che vagare perse per un certo periodo di tempo, alla ricerca del luogo psicologico e spirituale di cui abbiamo bisogno. Non è mai un errore cercare ciò di cui abbiamo bisogno. Mai." -Clarissa Pinkola Estés-💕 . "If you tried to fit into a model and you did not succeed, you probably had luck. Perhaps you will be isolated, but you will have protected your soul … It is worse to remain stuck in a place that does not belong to us, rather than wandering lost for a certain period of time, in search of the psychological and spiritual place we need. It is never a mistake to look for what we need. Never." -Clarissa Pinkola Estés-💕