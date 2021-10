Chiesa centravanti contro la Spagna? La risposta di Mancini in conferenza

Mancini: le parole del ct azzurro in conferenza stampa sul possibile cambio ruolo di Federico Chiesa

Mancini ha presentato la sfida contro la Spagna in conferenza stampa. Queste le parole del ct azzurro riportate da TMW.

CHIESA – «Non so se Federico può fare il centravanti, probabilmente nel tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c’è l’eventualità di Insigne, così come di Bernardeschi che l’hanno già fatto».