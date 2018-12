Chiesa e Pavard, il Napoli apre il portafoglio: il piano di ADL

Calciomercato Napoli, Aurelio de Laurentiis mette nel mirino Federico Chiesa e Benjamin Pavard: ecco il piano dei partenopei

Sarà un Napoli da corsa secondo il Corriere dello Sport: il quotidiano romano rivela gli obiettivi di mercato di Aurelio de Laurentiis, due profili per rinforzare difesa e attacco. Per il reparto arretrato fari puntati su Benjamin Pavard, laterale difensivo dello Stoccarda e tra i protagonisti del trionfo della Francia al Mondiale di Russia 2018. Il transalipino piace anche al Bayern, ma i partenopei sono pronti a sbaragliare la concorrenza. Per il reparto avanzato, invece, torna di moda Federico Chiesa della Fiorentina: ADL in pressing continuo sui Della Valle per il gioiellino classe 1997.