Classifica marcatori Champions League 2019/2020: chi succederà a Lionel Messi come re dei bomber in Europa?

Con la 1ª giornata della fase a gironi, è iniziata ufficialmente in Champions League la caccia all’eredità di Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera è riuscito a laurearsi re dei bomber della massima competizione europea. Classifica marcatori Champions League 2019/2020: nella nuova stagione in tanti proveranno a sottrarre lo scettro alla ‘Pulce’.

Dopo il primo turno, due giocatori sono subito balzati in vetta alla graduatoria: il talento norvegese dell’RB Salisburgo, Erling Braut Haland, e Mislav Orsic della Dinamo Zagabria. Tutti e due si sono imposti alla ribalta internazionale con una tripletta da applausi.

La Classifica marcatori