Classifica marcatori Serie A 2018-2019: tutti i bomber del campionato

Ecco la classifica marcatori Serie A 2018/19. A partire dal week-end del 18 e 19 agosto, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per laurearsi a fine stagione re dei capocannonieri. Un titolo che nell’ultima stagione si sono assicurati a braccetto Immobile e Icardi. Le due punte rispettivamente della Lazio e dell’Inter saranno anche in questa annata tra gli indiziati principali per sedere sul trono, con il piccolo particolare di un avversario in più col quale confrontarsi: quel Cristiano Ronaldo che in estate ha sposato il progetto della Juventus.

In casa bianconera nutre legittime velleità anche Dybala, mentre il mercato ha portato Higuain a vestire la casacca del Milan. Tra i nomi altisonanti da non dimenticare, naturalmente, anche Dzeko della Roma e Mertens del Napoli. Senza scordare i tanti outsider in grado di varcare comodamente quota 15 reti: da Simeone della Fiorentina a Belotti del Torino, passando per Zapata neoacquisto della sempre più sorprendente Atalanta. Ecco la classifica marcatori Serie A aggiornata ad ogni turno di campionato:

Classifica marcatori Serie A 2018-2019