La classifica marcatori della Serie A rivela, oltre dominio di Victor Osimhen, 16 gol in 17 presenze, e la scomparsa dei marcatori italiani

Poche cose come la classifica cannonieri appassiona il pubblico e permette anche di fare qualche riflessione sulla materia che è fondamentale: il gol. A osservare la top five dei marcatori della Serie A 2022-23 si vede una coerenza con quanto sta succedendo a livello di squadre. Il Napoli ha fatto il vuoto attorno e gode di un vantaggio di 13 punti?

Il suo bomber Victor Osimhen con la doppietta nell’ultima giornata ha allungato e adesso ha maturato un distacco di 4 reti sull’atalantino Lookman. É vero che tra poco inizieranno le coppe europee e il nigeriano potrebbe anche prendersi qualche pausa, non mancano a Spalletti alternative valide dalla panchina come Raspadori e Simeone in grado di rimpiazzarlo in qualche partita. Ma nella tabella qui sotto potete vedere che Osi ha segnato 16 gol in 17 incontri, significativamente molti di meno rispetto ai concorrenti attardati. Un dato che non può che renderlo come il grande favorito nella corsa al titolo di re dei marcatori della Serie A.

Osservando la top five dal punto di vista delle nazionalità espresse si nota la scomparsa dei bomber italiani. Cosa in parte nuova e spiegabile con il rendimento a singhiozzo del “veterano” Immobile e in parte già molto ben compresa vedendo il rendimento delle nostre punte in Nazionale, tale da denunciare una vera e propria crisi delle vocazioni. Domina la Nigeria nei primi 2 posti, c’è anche un altro africano (N’Zola, Angola), un campione del mondo dell’Argentina (Lautaro Martinez) e la versione austriaca di Zlatan Ibrahimovic, ovvero il bolognese Arnautovic.

Su chi contare per la riscossa patriottica? Risposta complicata. Come scrive oggi Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport: «Il 9 italiano è un ruolo in via d’estinzione». Raspadori, Kean, Scamacca, Pinamonti, Lucca, Belotti: qualcuno è andato via dall’Italia, gli altri arrancano per trovare un posto da titolare. Tocca guardare gli altri segnare e pensare ai bei tempi andati…