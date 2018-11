Claudia: un “Santo” in paradiso per la Juventus – VIDEO e FOTO

La modella Claudia Dal Santo: una carriera in ascesa (anche sui social) e l’amore per la Juventus

21 anni, sguardo languido ed intenso, curve pressoché perfette e tanti sogni nel cassetto. L’identikit è quello di Claudia Dal Santo, modella con la passione per la danza originaria di Vigevano che studia mediazione linguistica: il suo profilo Instagram, tra quelli maggiormente in ascesa nelle ultime settimane, ha già sfondato il muro dei 22mila followers in una corsa inarrestabile come quella della sua Juventus.

Ah sì, perché c’è ancora una cosa che forse non sapete di lei: la “santissima” Claudia stravede per i colori bianconeri e si propone (a ragione veduta, aggiungeremmo) come nuovo Santo in paradiso (e che Santo!) dei tifosi juventini. Un solo neo (nel caso qualcuno stesse già volando con la fantasia): Claudia pare fidanzatissima. E no, non solo con la Juve…