Conferenza stampa Conte: ecco quando parlerà il presidente del Consiglio

Conferenza stampa Conte sul nuovo Dpcm: ecco quando sono previste le dichiarazioni del Premier

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 13.30 parlerà in conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM.

Tra le novità per lo sport lo stop a palestre e piscine, oltre alla conferma della sospensione per almeno un mese dei campionati dilettantistici. Inoltre sono state aggiornate le limitazioni per il pubblico: porte chiuse e non più mille spettatori a gara, negli stadi e nei palazzetti.

Confermata anche la chiusura per bar e ristoranti alle ore 18 così come la chiusura totale per teatri e cinema.