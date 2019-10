Conferenza stampa Montella: «Lazio? Bel test per misurarci»

Conferenza stampa Montella, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia della partita contro la Lazio

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore viola:

«Voglio vedere progressi contro una squadra fortissima, che da 10 anni supera sempre il primo turno d’Europa. Una squadra da Champions, che dispone di calciatori fortissimi. La Lazio è un bel test per misurarsi, non solo per il risultato. Chiesa? Ha potenzialità per fare meglio e può farlo, ci arriverà ma senza pressioni. Lasciamo lavorare serenamente questa squadra, con serietà».