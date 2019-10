Conferenza stampa Semplici: «Spero di approfittare delle loro difficoltà»

Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal per presentare la sfida contro il Milan

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

«Andiamo ad affrontare una squadra che è partita con diversi obiettivi. Dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto contro il Napoli. Servirà grande forza e personalità e dovremo migliorare nella lettura di alcuni momenti della partita e nel possesso palla. Spero che la loro situazione di difficoltà ci possa permettere di approfittarne per portare via un risultato positivo. La formazione sarà abbastanza simile a quella con il Napoli, ci saranno un paio di valutazioni da fare».