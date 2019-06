Conferenza stampa Totti: ecco quando l’ex capitano dirà addio alla Roma

Conferenza stampa Totti: l’ex capitano giallorosso dice addio alla Roma. Le ultime dichiarazioni davanti ai giornalisti al Coni

È arrivato il momento dell’addio di Francesco Totti alla Roma. L’ex capitano giallorosso e le strade del club capitolino si separano al termine di una stagione travagliata sotto vari punti di vista.

Come annunciato dallo stesso Totti la conferenza stampa si tiene lunedì 17 giugno alle 14 presso il Coni. Qui su Calcio News 24 seguiamo in diretta le dichiarazioni dell’ormai ex dirigente giallorosso.

Aggiornamenti a partire dalle 14