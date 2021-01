Consigli Fantacalcio 15^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 15^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo delle 12.30 tra l’Inter e il Crotone

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 15^ Giornata di Serie A:

Inter-Crotone. I nerazzurri vogliono suonare l’ottava e i calabresi sembrano l’avversario migliore per ricominciare. Via libera in blocco per gli uomini di Conte: Lukaku con le piccole è spesso devastante, ma occhio anche a marcatori anomali, tipo Vidal o De Vrij. Tra gli uomini di Stroppa è improbo pescare bene: azzardi solo per Molina e Messias, uomini da rendimento garantito.

Atalanta-Sassuolo. Sfida spettacolo per eccellenza a Bergamo: i nerazzurri hanno chiuso bene il 2020 e potrebbero ripartire forte, dunque fidatevi di Zapata piuttosto che di Muriel, di Hateboer piuttosto che di Gosens. Anche di Djimsiti per una sorpresa sui calci piazzati. Sul fronte neroverde, è ora che Caputo torni al gol e gli spazi concessi dagli orobici possono essere invitanti per lo stesso Boga. Il nazionale Locatelli merita fiducia, così come il compagno Berardi, forse alla migliore stagione della carriera. In difesa invece, ci sarà da remare…

Cagliari-Napoli. I rossoblù non vincono da oltre due mesi e non sarà facile sbloccarsi contro i rivali più odiati: Zappa soffrirà Insigne ma quando spinge è sempre pericoloso, così come funziona spesso l’accoppiata con Nandez, da mettere senza dubbio. Meglio Walukiewicz di Ceppitelli, in attacco meglio Joao Pedro di un Simeone non ancora tornato ai suoi livelli. Gattuso spera di ritrovare il suo Napoli dopo un finale d’anno deludente: anche in chiave consigli Fantacalcio urgono segnali di risveglio dai big, Manolas e Fabian Ruiz in primis. Davanti l’uomo in più è Lozano, così come Zielinski può essere il jolly da giocare.

Fiorentina-Bologna. Dal derby dell’Appennino i Viola attendono conferme: dentro Milenkovic e Pezzella per un guizzo dalle retrovie, Castrovilli e Amrabat per un inserimento vincente, Vlahovic e Ribery in netta evoluzione come coppia gol. Rossoblù sempre abbastanza imprevedibili nel rendimento, l’uomo in più sempre il solito Soriano. Occhio però alla crescita di Orsolini e a quel Barrow capace di tutto e del contrario di tutto. Le fasce non sono il punto di forza dei gigliati, dunque De Silvestri o Dijks potrebbero non sfigurare.

Genoa-Lazio. L’effetto Ballardini ha già risvegliato il Grifone e capitan Criscito, tornato leader della squadra. Tra le sorprese di giornata, menzione per Ghiglione e per Behrami, mentre davanti il nostro consiglio è Pjaca. Gara non semplice per i biancocelesti, assetati di punti e con Immobile inevitabilmente prima scelta. Al tempo stesso non si possono toccare Luis Alberto e Milinkovic-Savic, così come Lazzari e Marusic sono stati spesso incisivi. La difesa però rischia di essere ballerina, senza Luiz Felipe e con Acerbi al rientro.

Parma-Torino. Gara da panico tra i due allenatori più a rischio esonero di questa Serie A. Improbabile un risultato da “over” dunque si va sul sicuro: Kurtic e Kucka tra i ducali, con azzardo Inglese che ai granata ha già saputo far male nel passato. Tra gli uomini di Giampaolo, Belotti è intoccabile, Izzo sembra tornato ai fasti di un tempo, Singo può devastare la fascia sinistra emiliana. Lukic e Linetty possono essere pericolosi arrivando da dietro.

Roma-Sampdoria. Il tridente Pellegrini–Mkhitaryan–Dzeko non si discute. Credete anche in un Karsdorp attualmente tra gli esterni più brillanti del campionato. Spazio anche per la colonna vertebrale Smalling–Veretout. Durissima per la difesa blucerchiata, Yoshida può salvarsi al cospetto di Bruno Peres. Ekdal dà rendimento, Damsgaard, Verre e Jankto le variabili a campo aperto, ma non è domenica per abusarne.

Spezia-Hellas Verona. Match tatticamente tra i più interessanti tra Italiano e Juric. Che dire di Nzola? La vera rivelazione della stagione non può stare fuori. Farias e Gyasi a corrente alternata ma hanno velocità e colpi per sorprendere, mentre da Maggiore si attendono i primi bonus sostanziali. Tra i difensori: Bastoni per continuità e Chabot per le palle inattive. Gialloblù sempre senza o quasi attacco, ma grazie a Zaccagni e al rientrante Barak si può sopperire al problema. Magnani è stato a lungo eccellente contro Lukaku, salvo poi crollare nel finale: contro la boa dello Spezia potrebbe tenere fino in fondo. Sì reale e convinto per Faraoni e soprattutto per un Dimarco ogni partita più convincente. Da Veloso un piazzato è sempre possibile.

Benevento-Milan. Operazione revival per Inzaghi che cerca il miracolo contro la capolista. Difficilissimo, dunque c’è da andare cauti nei consigli Fantacalcio. Letizia può patire contro la falcata di Leao, ma sembra baciato dal destino in questo campionato. Improta può esaltare la sua corsa negli spazi, al pari di Caprari. Lapadula è in crisi nera, ma se fosse proprio la maglia da ex a risvegliarlo? Impossibile non pescare a piene mani tra i rossoneri: Calhanoglu si è sbloccato e potrebbe continuare, idem con patate per Rebic. Nelle retrovie, Romagnoli e Dalot per l’impresa bonus.

Juventus-Udinese. Che dire sugli uomini di Pirlo: obbligatorio cancellare la debacle con la Fiorentina. Dunque Morata e CR7 sono i primi da scegliere, così come un brillante Chiesa e il tuttofare McKennie. De Ligt è il migliore tra i difensori, il gol prima o poi arriverà. E in questo senso, occhio al desiderio di rivalsa di Bonucci. Immaginare i friulani indenni allo Stadium pare improbabile: se proprio non potete farne a meno, De Paul è un “must”, l’ex Pereyra un affare stuzzicante, la velocità di Pussetto e Lasagna l’ultimo bastione per i cuori impavidi.