Consigli Fantacalcio Serie A 2018-2019: ecco quali sono i calciatori da lanciare e da evitare nella 19ª giornata

La 19° giornata di Serie A vedrà tutte le squadre impegnate il sabato. Si parte con la Juventus che ospita la Sampdoria alle 12:30. La maggior parte dei team si affronterà alle 15: vedremo lo scontro salvezza Chievo-Frosinone, Genoa-Fiorentina e Lazio-Torino, Empoli- Inter e Parma-Roma con le due big impegnate in sfide insidiose, Lazio-Torino che promette spettacolo, oltre a Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari. Alle 18:00 invece il Napoli affronterà il Bologna nel primo posticipo. La giornata si concluderà con il Milan in cerca di 3 punti a San Siro contro la Spal. Ecco i nostri consigli per il vostro Fantacalcio.

Juventus-Sampdoria (sabato 29 dicembre, ore 12:30) – Consigli Fantacalcio

JUVENTUS – Con ogni probabilità Bonucci lascerà spazio a Rugani, si può mettere senza alternative migliori perché la sufficienza non è garantita. Da confermare ad occhi chiusi Cristiano Ronaldo, che torna titolare, e Mandzukic, mattatore delle big che potrebbe insidiare anche la Samp. A centrocampo fiducia al metronomo Pjanic.

SAMPDORIA – Pochi giocatori da pescare in un match così ostico per i blucerchiati: certo intriga lo straripante Quagliarella, che ritrova la sua ex squadra. Linetty può fare bene, ma non aspettatevi troppo da lui. Meglio evitare Audero e la difesa in generale: ci sarà da soffrire tanto se la Juve gioca come sa.

Chievo-Frosinone (sabato 29 dicembre, 15:00) – Consigli Fantacalcio

CHIEVO – Partita importante per la formazione clivense, servono i tre punti. Fiducia a Sergio Pellissier, può essere decisivo. A centrocampo Giaccherini torna dal 1′ e potrebbe portare qualche bonus. Schierare Sorrentino non è una mossa sbagliata, anzi…

FROSINONE – Ciano non avrà vita facile, ma ci può stare perché batte i piazzati, è l’unico punto fermo di Barone. Salamon e Kranjic non sono esaltanti, mentre Chibsah può prendere 6.

Empoli-Inter (sabato 29 dicembre,15:00) – Consigli Fantacalcio

EMPOLI – Meglio evitare Pasqual per stavolta, visto che l’Empoli affronterà una squadra solida come i nerazzurri. Zajc ha senso, ma solo con una riserva sicura. Ciccio Caputo può portare ancora un +3, indiscutibile in questo momento al fantacalcio.

INTER – Promosso tutto l’attacco Inter, attenzione però al ballottaggio Keita-Perisic. A centrocampo può offrire sorprese il buon Joao Mario. Meglio evitare Nainggolan, che è tornato ma non vive un buon momento dal punto di vista psicologico, potrebbe risentirne. Skriniar e De Vrij da mettere senza paura tra i difensori.

Genoa-Fiorentina (sabato 29 dicembre, 15:00) – Consigli Fantacalcio

GENOA – Piatek la scorsa giornata non ha segnato e Ronaldo ha accorciato le distanze nella classifica marcatori, vorrà rimediare con un gol. A centrocampo Romulo può dar fastidio, è anche un ex della sfida. Da evitare Criscito, nella retroguardia meglio Biraschi, ma solo se non avete alternative migliori.

FIORENTINA – Simeone ritrova la sua vecchia squadra: gol dell’ex in arrivo? Da premiare anche Chiesa, che può fare bene, così come Veretout. Difesa viola in emergenza, meglio evitare. Lafont può prendere gol ma è una scelta interessante.

Lazio-Torino (sabato 29 dicembre, 15:00) – Consigli Fantacalcio

LAZIO – Altro ex, altra conferma: mettete Ciro Immobile. Correa è una mossa sensata, può prendere un buon voto, che giochi dall’inizio o meno. Sì a Lulic e Parolo. Acerbi è sempre una certezza nella retroguardia. Strakosha non irresistibile, la porta potrebbe non rimanere inviolata.

TORINO – Belotti può fare fatica, preferiamo l’estro di Iago Falque, che la scorsa giornata ha anche segnato. Baselli si può confermare, mentre Rincon è da evitare, dato il suo vizio per i cartellini. In difesa spazio a Nkoulou e De Silvestri. La porta del Toro invece è da cestinare per stavolta.

Parma-Roma (sabato 29 dicembre, 15:00) – Consigli Fantacalcio

PARMA – Partita difficile per Sepe e per i terzini: in difesa merita la conferma soltanto Bruno Alves, che a livello di bonus può riservare sorprese. Centrocampo non irresistibile, mentre in attacco Gervinho si può schierare senza problemi, può far male ai giallorossi.

ROMA – Torna Dzeko dal 1′: che regali il tanto atteso gol? Mettetelo per evitare rimpianti. Anche Under e Zaniolo sono da schierare, mentre non ispira Nzonzi. In difesa Kolarov è insostituibile, ma anche Fazio non è da sottovalutare. Olsen tra i pali è una scelta sensata.

