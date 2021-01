Consigli Fantacalcio 16^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 16^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo delle 12.30 tra il Cagliari e il Benevento

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 16^ Giornata di Serie A:

Cagliari-Benevento. Di Francesco ha bisogno come il pane dei tre punti e si affida subito a Nainggolan, da schierare per tutti voi che l’avete tenuto in naftalina per mesi. Fiducia in Zappa e, perché no, in un acuto di Ceppitelli. Sì anche a Nandez e Joao Pedro. Sanniti beffati dal Milan e con difesa raffazzonata: meglio affidarsi agli uomini rendimento come Improta e Schiattarella, così come al grande ex Ionita, a caccia del gol. Rigore sbagliato a parte, Caprari resta il più convincente tra gli attaccanti.

Atalanta-Parma. C’è poco da discutere: tutti gli orobici che avete vanno inseriti, i big soprattutto visto che Gasp non farà turnover. Zapata, Muriel, Ilicic, Hateboer, Gosens, ecc… ma anche i difensori al cospetto del peggior attacco del campionato. E tra i ducali? Non ci pensate nemmeno, giusto se l’alternativa è giocare in dieci. Tra i meno peggio, Kurtic e Karamoh.

Bologna-Udinese. Emergenza difesa contro emergenza attacco, gara da under per gli scommettitori. Tra i felsinei scegliamo il quartetto formato da Tomiyasu, Svanberg, Soriano e Orsolini. In casa friulana invece si pesca dai soliti noti, a cominciare da De Paul e Pereyra. Tra gli attaccanti potrebbe esserci la sorpresa Forestieri, dalle retrovie andiamo invece sulla solidità di De Maio.

Crotone-Roma. Tra i calabresi l’uomo ovunque Molina merita sempre la chance, così come la stella Messias e la freccia mancina Reca. Difensori da evitare come la peste, può esservi utile invece Pereira. Giallorossi probabilmente senza Dzeko, dunque con Borja Mayoral che può essere la pazza idea del pomeriggio. In ogni caso, molto (ma molto) meglio andare su Mkhitaryan e Pellegrini, così come su Veretout e sul probabile titolare Cristante. Sì anche a Karsdorp e Mancini/Kumbulla.

Lazio-Fiorentina. Dubbio centravanti anche sull’altra sponda del Tevere: Muriqi meglio lasciarlo stare, preferibile Caicedo. Ma i pezzi forti sono sempre Luis Alberto e Milinkovic-Savic, bene anche Lazzari che può mettere in difficoltà sul passo Biraghi. In difesa, Acerbi e Luiz Felipe ci stanno alla grande. Un uomo solo al comando tra i gigliati, ovvero il redivivo Ribery. Anche se Vlahovic in trasferta sa come colpire e Castrovilli è capace del guizzo. Tra i mastini, Milenkovic è la scelta migliore da mesi.

Sampdoria-Inter. Viva gli ex: Candreva il più avvelenato, Keita il più fresco mentalmente e fisicamente. Yoshida il più affidabile tra le scelte difensive, Damsgaard per mettersi in luce di fronte agli osservatori nerazzurri. Tra i ragazzi di Conte il trio Skriniar–De Vrij–Bastoni dà sicurezza, Hakimi e Barella gli intoccabili, Sanchez la mossa a sorpresa per accompagnare Lautaro, attaccante da striscia se ce ne è uno.

Sassuolo-Genoa. Lunga vita a Djuricic dopo il “perdono” di De Zerbi che si affiderà ancora una volta a Berardi e Caputo, quest’ultimo non ancora brillantissimo effettivamente. Stesso discorso per Boga che però contro Masiello potrebbe trovare terreno fertile per le sue folate. In difesa, Marlon può essere la rivelazione, mentre in mezzo Locatelli può dominare il gioco. Rossoblù in grande spolvero con Ballardini: Zappacosta e Criscito meritano conferme, Destro è rinato, Pjaca e Shomurodov le idee brillanti là davanti.

Torino-Hellas Verona. I granata vogliono dare continuità ai risultati positivi, dunque i senatori Sirigu, Izzo e Belotti meritano la chance. Via libera anche a Lukic e Linetty, così come a Bremer e alla nuova stella Singo. Ma i gialloblù di Juric sono sempre scoglio durissimo da oltrepassare: assolutamente sì per un Faraoni che sta tornando quello dell’anno scorso, per il monumentale Zaccagni, ma anche per l’onnipresente Tameze e per il pericoloso Barak.

Napoli-Spezia. Fiducia totale nei partenopei, in primis Petagna, l’uomo giusto per sfondare la difesa ligure. Impossibile però lasciare fuori Zielinski, Politano, Lozano e Insigne, mentre tra i difensori Di Lorenzo ha dato importanti segnali di risveglio. Durissima concedere credito agli Aquilotti: se proprio è necessario, Nzola e Maggiore gli uomini più papabili per la sufficienza.

Milan-Juventus. Chiudiamo i consigli Fantacalcio con il big match del Meazza: Donnarumma è portiere da modificatore spaziale, Theo sarà freschissimo per asfaltare la sua corsia. Rossoneri abbonati a rigori, dunque Kessiè va messo, così come Calhanoglu, mentre la gara potrebbe essere più da Rebic che da Leao. Tra i bianconeri in balia del covid, ci si affida alle certezze: Cristiano su tutti, poi anche De Ligt e un Chiesa particolarmente in forma di recente. Rabiot ha ottimi ricordi di San Siro e ha smania di tornare in campo: perché non rischiarlo?