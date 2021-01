Consigli Fantacalcio 17^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 17^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del sabato pomeriggio tra Benevento e Atalanta

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 17^ Giornata di Serie A:

Benevento-Atalanta. Sanniti vera rivelazione de campionato, ma contro i nerazzurri sarà arduo ripetersi. Caprari ha riposato a Cagliari e avrà birra per attaccare gli spazi nella difesa di Gasperini, mentre Lapadula continua a vivere settimane di crisi. Ci si aspetta prima o poi qualcosa da Ionita, mentre Schiattarella è uomo spesso da sufficienza. Altolà ai difensori. Via libera ai big bergamaschi: con Muriel in dubbio, meglio andare su Zapata e Ilicic, Hateboer e Gosens. Ma anche Malinovskyi e Pessina non si possono negare. Tra i difensori, sì a Djimsiti.

Genoa-Bologna. “Derby” rossoblù al Ferraris con Ballardini che può vantare l’imbarazzo della scelta in attacco. Fiducia in Destro e Shomurodov, ma non scartate a priori nemmeno Pjaca. Sì concreto per Zappacosta e Criscito. Chissà se gli uomini di Mihajlovic riusciranno a dimenticare la “pareggite”: tra i difensori Tomiyasu è sempre la prima scelta, Dominguez per un guizzo del centrocampo, Orsolini e il grande ex Palacio nel quartetto offensivo.

Milan-Torino. Partita tranello anche nei consigli Fantacalcio per la capolista dopo la prima sconfitta in Serie A e viste le molte assenze. Andate con i piedi di piombo: Theo intoccabile anche dopo la “rullata” subita da Chiesa, Calabria è l’uomo del momento, Kessiè il totem cui aggrapparsi. E poi c’è Leao, la scelta migliore là davanti. Occhio, come detto, all’ex Giampaolo: i granata sono in striscia positiva e il tecnico medita la rivincita. Belotti è d’obbligo, Izzo è in formissima, Bremer ha feeling particolare con San Siro. Bene anche Linetty e Singo, Verdi la possibile carta jolly.

Roma-Inter. Spettacolo e gol tra due attacchi super? Possibile, quindi spazio al trio Dzeko–Pellegrini–Mkhitaryan. Sì anche a Veretout e Karsdorp, mentre il rientrante Spinazzola avrà di fronte la furia Hakimi, incontenibile anche a Marassi. Meglio evitare Pau Lopez e Handanovic, non certo nel miglior momento delle rispettive carriere. Tra i centrocampisti nerazzurri, Barella si mette sempre e la mossa Sensi, anche a gara in corso, potrebbe rivelarsi un colpaccio. Lukaku e Lautaro, chiaramente, indiscutibili.

Hellas Verona-Crotone. Moltissime le assenze per Juric ma l’identità degli scaligeri non teme infortuni. Fiducia piena in Magnani, Faraoni, Dimarco, Zaccagni e Barak. Udite udite, giocatevi anche la carta Kalinic. La panchina di Stroppa non sembra poi così salda, ma i calabresi venderanno cara la pelle ancora un volta. Consigliabili gli uomini più affidabili, da Molina a Messias, passando per Reca. Terzo gol consecutivo per Golemic? Insomma, per cuori impavidi.

Parma-Lazio. Torna D’Aversa e i gialloblù non segnano in casa da ottobre, cinque le partite consecutive a secco. E allora affidiamoci alla Provvidenza auspicando almeno un gol tra i ducali: Cornelius e Inglese prima o poi dovranno sbloccarsi. Per il resto, però, le molte assenze e una condizione disastrosa non inducono all’ottimismo. Kurtic ed Hernani le possibili alternative. Vale la pena però pescare ciecamente tra i biancocelesti: da Acerbi a Lazzari, da Marusic a Milinkovic-Savic. Il trio Luis Alberto–Immobile–Caicedo non si discute.

Udinese-Napoli. I cardini bianconeri sono sempre i soliti: il cuore argentino del centrocampo formato da De Paul e Pereyra. Per soluzioni più fantasiose, Stryger Larsen ha rivali poco pericolosi sulla sua corsia, mentre Samir pare il più pimpante tra i difensori. In attacco Lasagna è contropiedista di razza, può essere la rivelazione del pomeriggio. Gli azzurri però non possono fallire il match dopo la folle gara con lo Spezia, dunque fiducia piena. Di Lorenzo è in decisa crescita, Zielinski può far male a tutti, Lozano e Insigne a caccia di rivincita.

Fiorentina-Cagliari. Milenkovic, Pezzella e Caceres meritano considerazione, occhio anche al piede di Biraghi che può tornare a macinare bonus. Davanti, via libera per Bonaventura e Vlahovic riferimenti primari in assenza di Ribery e Castrovilli. La panchina di Di Francesco appare sempre più caliente, la trasferta del Franchi tutt’altro che agevole. Andateci cauti: fiducia a Nainggolan che, al netto di una condizione non perfetta, nel suo esordio ha fatto discretamente. Joao Pedro merita continuità, ma gli uomini pericolosi sono i due ex, Sottil e Simeone.

Juventus-Sassuolo. La crescita di Dybala merita finalmente piena attenzione. Chiesa imprendibile di questi tempi, McKennie e Kulusevski da mettere con sicurezza, al pari di De Ligt e Bonucci. Cristiano può sbagliare due partite di fila? Difficile, molto difficile. I neroverdi non si trovano nel periodo più brillante della loro stagione, ma sono spesso capaci di imprese. Dunque non scartate del tutto le ipotesi Locatelli e Boga, tornato al gol contro il Genoa. Ciò che ci si attende anche da Caputo e Djuricic, ma lo Stadium è terreno infido. Complicato pescare con serenità nel reparto arretrato.

Spezia-Sampdoria. Le imprese della Befana accompagnano a braccetto le liguri, impegnate nel posticipo del lunedì. Nzola ormai è una certezza per i consigli Fantacalcio, il talento di Maggiore vicino a sbocciare anche in zona gol. Se il Doria dovesse concedere spazi, occhio anche alla velocità di Farias, mentre Pobega ha già più volte dimostrato di saper incidere. In casa blucerchiata, Quagliarella vorrà festeggiare con il gol l’allontanamento delle sirene di mercato. Da mettere senza paura, al pari di Candreva e Keita, killer del’Inter. Damsgaard continua a stupire, Jankto giocatore prezioso in chiave bonus. Tra i difensori, Tonelli può essere l’uomo copertina.