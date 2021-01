Consigli Fantacalcio 19^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 19^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Benevento e Torino

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 19^ Giornata di Serie A:

Benevento-Torino. Inzaghi vuole spezzare il trend negativo ma le molte assenze hanno minato la preparazione. L’ex per antonomasia Glik merita fiducia, così come il tuttofare Improta, sempre tra i migliori. Provateci anche con Ionita, mentre davanti Caprari è il più brillante da tempo. Lapadula non segna da una vita, si sbloccherà? Grande curiosità invece sul fronte granata per capire le prime scelte di Nicola: meglio andare sul sicuro con i big vogliosi di rivincite: da Sirigu a Izzo, da Ansaldi a Belotti, affidatevi a loro. Non male, come sempre, l’opzione Singo.

Roma-Spezia. Settimana pesantissima in casa giallorossa, il pericolo che salti tutto per aria non è trascurabile. Dunque meglio essere cauti, anche perché mancherà di fatto l’attacco titolare: Mkhitaryan forse ci sarà, ma non è al meglio, allora puntate su Pellegrini, il più lucido anche nel clamoroso caso delle 6 sostituzioni. Merita una chance Mayoral, mentre su Veretout, Spinazzola e Karsdorp non abbiate dubbi. Un’altra impresa all’Olimpico? Difficilissimo, ma non impossibile. Allora una fiche su Pobega si può azzardare, così come sulla velocità di Farias in contropiede. L’ex Marchizza l’idea folle del pomeriggio, un bis di Saponara il guizzo da campione.

Milan-Atalanta. Il recupero di Theo Hernandez è una sentenza anche per i Consigli Fantacalcio. Calabria si sta rivelando tra i migliori terzini del campionato, anche se l’ostacolo Gosens sarà di pari livello. Sempre sì per Kessie (e non per la rima), mentre in attacco al fianco dell’intoccabile Zlatan c’è da confidare nel colpo di Leao. Sul fronte bergamasco l’attacco sembra un po’ a scartamento ridotto nell’ultima settimana ma potrebbe essere delittuoso tenere fuori Zapata e Ilicic. Figuriamoci un Muriel che riesce a incidere ogni volta in cui viene chiamato in causa. Tra gli altri, Pessina può essere l’intuizione, Freuler l’uomo da gol nei big-match.

Udinese-Inter. Gara che si annuncia parecchio bagnata, dunque spazio ai gladiatori come Pereyra o al danese Stryger che contro Young potrebbe averla vinta. De Paul si mette sempre e avrà lo stimolo di ben figurare di fronte alla sua possibile prossima squadra, Lasagna ha già saputo far male in carriera ai nerazzurri ma le sirene veronesi potrebbero incidere. Conte vuole dar seguito al successo sulla Juve e ritrovare magari il gol degli attaccanti: Lukaku e Lautaro prime scelte per il sabato pomeriggio. Il trio difensivo è solido e ultimamente si sta rivelando utile anche in chiave bonus, Hakimi e Barella non si toccano. E poi c’è un Vidal in striscia…

Fiorentina-Crotone. L’allarme è già suonato in casa viola e contro i calabresi non si può fallire: via libera per Pezzella e Milenkovic, Castrovilli da schierare senza timori così come Biraghi e Amrabat. Molti dubbi in fase offensiva, l’unica certezza sembra essere l’ariete Vlahovic. Stroppa a caccia di punti utili anche in trasferta aggrappandosi a Messias che in velocità può creare problemi a chiunque. Reca si sta dimostrando elemento utile, Pereira o Vulic i rischi di giornata.

Juventus-Bologna. La vittoria in Supercoppa ha rischiarato le menti bianconere: dunque ampia fiducia all’immenso Cuadrado, a un McKennie sempre vivissimo e a un Kulusevski anche dalla panchina. Arthur per un buon voto, Morata e CR7 per il +3 facile facile (almeno si spera). Dura per i rossoblù, tra i quali Tomiyasu porta a casa spesso la pagnotta anche nelle complicazioni. Soriano resta il più affidabile a centrocampo, mentre in attacco non pare eresia puntare su un guizzo di Orsolini o dell’imprevedibile Barrow.

Genoa-Cagliari. Ballardini fa miracoli, quindi spazio ai Grifoni con sicurezza. Da Criscito a Zappacosta, dal ritrovato Strootman a Zajc i nomi più caldi. Davanti è sempre il turnover a comandare: noi vi consigliamo Shomurodov. Aria di esonero per Di Francesco, all’ultima spiaggia. Quindi si va con i piedi di piombo: Godin, Duncan e Nainggolan per l’esperienza, Zappa perché affronta un Czyborra non irreprensibile e Joao Pedro per un rigorino strappato qua e là. Simeone tornerà al gol? Se credete negli ex…

Hellas Verona-Napoli. Sfida interessante al Bentegodi, nel presente e nel (probabile) futuro di Zaccagni, il top-player gialloblù. Non si discute Barak, men che meno Faraoni e Dimarco sempre produttivi anche in zona bonus. Ci può stare Kalinic ma non come prima idea, tra i difensori puntiamo sulla solidità di Dawidowicz per una sufficienza. Azzurri a caccia di riscatto dopo il ko in Supercoppa: Di Lorenzo è in crescita, Koulibaly e Manolas non possono stare a guardare, così come Zielinski resta l’uomo in più del centrocampo. Davanti sì a Insigne, Lozano e Mertens.

Lazio-Sassuolo. Biancocelesti un po’ acciaccati ma le sicurezze Acerbi–Lazzari–Milinkovic–Immobile si schierano a prescindere. Non trascurate però nemmeno Correa, finalmente al rientro e giocatore ideale per scardinare la difesa neroverde. Ancor più problematica la situazione per De Zerbi che si affida a Djuricic su tutti. Scelta stuzzicante anche Traorè, così come Muldur può essere la freccia scoccata a sorpresa. Locatelli garanzia di rendimento, Caputo in cerca di stesso…

Parma-Sampdoria. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con il match del Tardini che i ducali non possono fallire, malgrado le moltissime assenze. Kucka è la certezza, Kurtic si può mettere, Gervinho in casa non è quasi mai determinante, meglio Cornelius che potrebbe finalmente sbloccarsi. Difesa da brividi ma con un Conti in più…Blucerchiati decisamente più sereni: Keita e Torregrossa meritano fiducia, al pari di un Candreva ormai anche rigorista. Damsgaard sempre una gustosa variabile, Thorsby un lottatore di sostanza. Tra i difensori, Augello il più affidabile di giornata.