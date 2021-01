Consigli Fantacalcio 20^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 20^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Torino e Fiorentina

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 20^ Giornata di Serie A:

Torino-Fiorentina. Al via il girone di ritorno con la sfida tra deluse per eccellenza sin qui. Ravvivati da Nicola, tra i granata tornerà Bremer e si può mettere perché sempre pericoloso sulle palle inattive. Bene anche gli esterni Singo e Ansaldi, possibili vincitori nei duelli. Da Linetty ci si attende uno squillo in chiave bonus, da Belotti il ritorno al gol. Dopo la doppietta di Benevento, si può schierare anche un Zaza sulle ali dell’entusiasmo. In casa viola Vlahovic è il nome imprescindibile, ma anche Castrovilli sta tornando ai fasti di inizio stagione. Amrabat può fare la voce grossa a centrocampo, Caceres per azzardare un colpo a sensazione.

Bologna-Milan. Nel pacchetto arretrato siamo sempre lì: Tomiyasu è l’unico difensore affidabile, ovunque giochi. In chiave regia, Svanberg vorrà ben figurare di fronte a un club che lo monitora costantemente. Soriano è l’intoccabile di casa rossoblù, mentre tra gli attaccanti Orsolini più di Barrow. Pioli recupera la rosa quasi al completo: su Calabria e Theo non si dubita, tanto meno su Kessiè. Ibra avrà sete di riscatto, Leao può fare malissimo alla traballante linea difensiva felsinea.

Sampdoria-Juventus. Blucerchiati in grande spolvero ma immaginare un altro successo pare arduo. Meglio stare alla larga dai difensori, più fiducia nell’ex Ekdal e nella sostanza dell’ottimo Adrien Silva visto a Parma. Candreva merita sempre fiducia, così come Damsgaard che può essere scheggia impazzita anche a partita in corso. Dubbi in attacco, Keita è forse quello che ispira di più. Cuadrado resta l’uomo in più tra i bianconeri, così come De Ligt va messo. La crescita di Arthur merita riconferma, al pari della rivelazione McKennie. Chiesa, Ronaldo e Morata valgono il prezzo del biglietto.

Inter-Benevento. A completare il sabato dei Consigli Fantacalcio ecco i nerazzurri di Conte con aria di turnover moderato che potrebbe regalare chance a Ranocchia piuttosto che Eriksen. Potete provarci anche voi, fermo restando che le certezze sono altre: Hakimi e Barella tanto per cominciare, ma anche Bastoni e Vidal. E poi insomma, Lukaku e Lautaro avranno desiderio di sbloccarsi dalla lunga astinenza in Serie A. Sfida improba per i sanniti che, però, in contropiede hanno nell’ex Caprari (doppietta all’andata) un furetto pericoloso. Occhio a Viola e alla sua pericolosità sui piazzati, mente in chiave rendimento Improta è spesso la scelta più saggia.

Spezia-Udinese. Duello tra bianconeri che i liguri affronteranno con Galabinov al centro dell’attacco: occhio perché già al Friuli seppe farsi valere. Tra gli altri, Agoumè si sta distinguendo anche se non è giocatore da bonus, mentre Farias potrebbe sfruttare gli spazi esterni con la sua velocità. Tra i difensori, Terzi sicuro e affidabile. Il neoacquisto Llorente? Perché no, può essere l’intuizione anche se partisse dalla panchina. In alternativa, sì a Deulofeu malgrado le prestazioni non siano ancora state quelle attese. De Paul e Pereyra sempre delle certezze, Stryger Larsen la soluzione a sorpresa.

Atalanta-Lazio. Lo spettacolo è servito per la domenica pomeriggio. Nerazzurri bollenti, i Big Three dell’attacco (Ilicic–Zapata–Muriel) si mettono a prescindere dal minutaggio. Via libera anche a Maehle le cui prime apparizioni sono state convincenti. Romero è tra i difensori migliori della Serie A, mettetelo insieme a Toloi. Discorso paritetico per i Big Three biancocelesti (Immobile–Milinkovic–Luis Alberto) ma anche Correa è in fase di crescita. Tra gli altri, via libera alle scorribande di Lazzari, complicato invece azzardare i difensori.

Cagliari-Sassuolo. Riusciranno i nostri eroi rossoblù a interrompere la serie di sconfitte? Noi ci crediamo, anche se l’avversario è pericoloso come pochi. Spazio a Zappa tra i difensori, ma anche un guizzo di Godin si può attendere. Fiducia totale a Nainggolan e a Sottil che potrebbe sfruttare la sua velocità contro la difesa emiliana, non sempre irreprensibile. Joao Pedro o Simeone? La logica direbbe il brasiliano ma…I neroverdi non paiono ancora tornati quelli splendenti di inizio campionato: Caputo è però tornato al gol e non vorrà di certo fermarsi, Djuricic un’arma spesso letale. Boga è lontano parente di se stesso, ma il gioco vale sempre la candela. Là dietro ok Ferrari e magari anche Muldur.

Crotone-Genoa. Senza Messias sarà dura per i pitagorici, però Simy in queste gare può essere un fattore. Pedro Pereira sta migliorando costantemente e nelle recenti apparizioni ha saputo trovare l’assist. Valida anche l’opzione Reca sull’altra corsia, mentre Benali è una suggestione interessante. Ma i Grifoni con Ballardini hanno cambiato marcia: andate sul sicuro con Criscito e Zappacosta, ma anche con Zajc e con Strootman. Davanti Destro segna sempre, Shomurodov un pericolo in ripartenza.

Napoli-Parma. Gattuso non può fallire: se Mertens e Osimhen non sono ancora al top, al contrario Lozano e Insigne non si discutono. Zielinski la migliore delle scelte per il centrocampo, da Koulibaly è lecito attendersi un bis dopo la rete in Coppa Italia. I ducali cambiano volto ogni settimana tra infortuni e acquisti: Kucka è l’uomo più caldo a prescindere da tutto, Kurtic sempre positivo, Conti una piacevole sorpresa all’esordio. Il contropiedista Gervinho ha una delle “sue” partite di fronte.

Roma-Hellas Verona. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con la polveriera giallorossa che rischia di esplodere. Andiamoci cauti, soprattutto con i difensori, anche se Spinazzola vale sempre e comunque. Idem Pellegrini e Veretout. Sì con qualche riserva per Mkhitaryan, senza troppe riserve per Mayoral. Ma gli scaligeri sono l’avversario forse peggiore da affrontare in un momento di crisi: Kalinic ha lo sguardo dell’ex incazzato, Lasagna l’ultimo arrivato che in contropiede sa essere devastante. E poi Barak e Zaccagni sono due clienti quanto mai pericolosi.