Consigli Fantacalcio 21^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 21^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Fiorentina e Inter

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 21^ Giornata di Serie A:

Fiorentina-Inter. Seconda giornata di ritorno che si apre con l’interessante sfida del Franchi in cui i Viola saranno privi di molti big. Il giocatore cui aggrapparsi resta Vlahovic, già capace di far male ai nerazzurri. Da schierare anche Bonaventura, così come Amrabat se vi serve una sufficienza. Idem per Caceres, più a rischio gli altri difensori. In casa nerazzurra, il rientro di Hakimi e Lukaku va premiato per definizione, mentre Barella, Skriniar e De Vrij sono ormai certezze. Vidal ha ottimi e recenti ricordi di Firenze, merita un fiorino.

Atalanta-Torino. In mezzo alla doppia sfida di Coppa Italia, la Dea punta a ritrovare il successo anche se un pizzico di turnover è prevedibile: via libera come sempre o quasi a Muriel, Zapata e Ilicic, così come a Gosens e a un Toloi in netta ascesa. Romero è altrettanto una garanzia, Malinovskiy la possibile sorpresa. I granata con Nicola hanno trovato maggiore solidità, ma la sfida di Bergamo può essere la prova del nove. In ogni caso, estrema cautela nelle scelte: Ansaldi può giocarsela con Maehle, più dura per Singo contro Gosens. Fiducia completa in Belotti che in qualche modo può portare a casa la pagnotta anche contro gli orobici. Per il resto, meglio non correre rischi.

Sassuolo-Spezia. Crediamo nel ritorno al successo dei neroverdi, dunque pescate a piene mani: da Muldur a Ferrari, da Locatelli a Boga. Schierate senza remore Djuricic e Caputo, magari anche un Defrel a sorpresa. Fra gli spezzini, ci sarà ancora Galabinov al centro dell’attacco ma il gol manca ormai da inizio campionato. Meglio Gyasi o Farias, pericolosi in campo aperto e negli spazi che potrebbe concedere la difesa di De Zerbi. A centrocampo, Maggiore non ha ancora inciso granché ma, senza Pobega, resta il giocatore con più facoltà di farlo. Bastoni il più costante tra i difensori.

Juventus-Roma. Proseguiamo nei nostri Consigli Fantacalcio con il big match della giornata. Bianconeri favoriti nel pronostico, la coppia Morata–CR7 non si può mai tenere in naftalina. Stesso ragionamento per Chiesa, il migliore sin qui nel 2021 mentre Arthur è discretamente sul pezzo di questi tempi. Tra i difensori, sì convinto a Bonucci e Chiellini, mentre Cuadrado è la stella da schierare contro chiunque. Giallorossi con alcune assenze determinanti: Borja Mayoral segna sempre o quasi, ma qui l’asticella si alza. Molto meglio andare su Mkhitaryan o sulla brillantezza di Spinazzola e Karsdorp. I difensori non convincono ancora del tutto, andateci piano.

Genoa-Napoli. Nuova impresa per il Grifone? Difficile, ma dare per spacciato Ballardini non pare saggio. Destro intoccabile nelle vostre gerarchie, ma anche Shomurodov continua a mostrare qualità interessanti. La sagacia di Strootman per la sufficienza, Zappacosta può sfondare la traballante fascia sinistra partenopea. Il napoletano Criscito merita una menzione. Ma Gattuso non può fallire il match prima del ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, dunque di turnover se ne parla poco o nulla. Il bonus da Manolas prima o poi ci scapperà, Zielinski è sempre l’uomo irrinunciabile tra i centrocampisti. Elmas però ha colpi di livello, mentre davanti Politano e Lozano sembrano i più in palla.

Benevento-Sampdoria. I sanniti per uscire dalla mini crisi si affidano ai soliti noti: Lapadula e soprattutto il grande ex Caprari, forse alla sua migliore stagione per produttività offensiva. Occhio anche all’altro recente blucerchiato Depaoli, ma la scelta più interessante potrebbe essere il mago dei piazzati Viola. Caldirola fu eroe all’andata: operazione replay? In casa blucerchiata potrebbe essere l’occasione di Torregrossa, schieratelo senza ansie. Al pari di Keita che può esaltarsi contro la lenta difesa giallorossa. Certezze anche da Candreva e Jankto, Damsgaard la solita variabile impazzita capace di incidere anche dalla panchina. Tra i difensori, Colley per un’inzuccata diabolica, Augello per la sufficienza.

Milan-Crotone. Testa-coda per definizione, impossibile non schierare tutti i rossoneri a disposizione. Difficile anche fare nomi o escludere qualcuno: il rientrante Calhanoglu garanzia, lo spauracchio Leao non si discute ormai più, Ibra è inutile nominarlo. Sì convinto anche al quartetto difensivo Calabria–Tomori–Romagnoli–Theo. Che dire sui pitagorici? Beh, inserire qualcuno nella vostra formazione può essere una prova di coraggio non indifferente. Se proprio siete in crisi, Reca e Benali potrebbero salvare l’onore. E se volete godere sul serio, spazio all’ex Zanellato che a San Siro ha già purgato l’Inter.

Udinese-Hellas Verona. Gara tattica e da pochi gol, c’è da scommetterci. Quindi può avere un senso dare fiducia ai portieri Musso e Silvestri, oltretutto tra i migliori della Serie A. Nuytinck garantisce solidità alla difesa friulana, Pereyra guizzi imprevedibili, meglio Deulofeu di Llorente là davanti. Tra gli scaligeri Zaccagni e Barak sono sempre valide soluzioni, Faraoni una garanzia contro Zegelaar, ma la mossa tra sogno e realtà della domenica è solamente una: Kevin Lasagna.

Parma-Bologna. Derby emiliano che i ducali non possono fallire. Anche perché non segnano in casa dai tempi degli Etruschi. Fiducia incondizionata in Kucka e Kurtic, ma anche Conti sta dando buoni segnali. Tra gli attaccanti la suggestione Man intriga molto, Cornelius è sempre lontano parente di se stesso, Gervinho deve prendere per mano i suoi compagni. Ma Mihajlovic non vorrà di certo fungere da sparring partner: Soriano e Tomiyasu raramente sbagliano partita, Barrow deve necessariamente darsi una sveglia, Orsolini più di Sansone ma comunque due interessanti scelte.

Lazio-Cagliari. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con il posticipo domenicale tra due squadre agli antipodi nel cammino recente. Travolgenti i biancocelesti con i totem Luis Alberto–Milinkovic–Immobile in forma mondiale. Idem Correa, da schierare a tutti i costi insieme a Lazzari. Sicurezza totale anche Acerbi, naturalmente. Completamente allo sbando i sardi, anche se il pareggio-brodino contro il Sassuolo ha se non altro interrotto la drammatica serie di sconfitte. Là davanti via libera per il solo Joao Pedro, l’unico a segnare tra gli attaccanti. La garra di Nandez e Nainggolan va però premiata, con il Ninja che potrebbe sentire aria di derby. Per il resto, non correte rischi targati Sardinia.