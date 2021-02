Consigli Fantacalcio 22^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 22^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo del venerdì sera tra Bologna e Benevento

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 22^ Giornata di Serie A:

Bologna-Benevento. Nuovo weekend lungo di campionato che inizia dall’Emilia nella sfida tra due squadre in acque relativamente tranquille. Pronostico sbilanciato dalla parte dei felsinei: da Barrow e Sansone si attendono conferme, Soriano è la solita certezza, Skov Olsen deve invece ancora dimostrare affidabilità. Dominguez ha il guizzo negli ultimi 20 metri, Schouten la continuità di rendimento. Tra i difensori, Tomiyasu non si discute mentre Dijks può essere la sorpresa. Sanniti non nel migliore periodo di forma, soprattutto in fase difensiva. L’ultimo arrivato Depaoli è un fattore anche in fase di spinta, Viola il giocatore che ha sempre il colpo in canna, Caprari il più in palla tra gli attaccanti. Non da sottovalutare Lapadula, Schiattarella per un 6 in pagella.

Torino-Genoa. Gara da ex per Nicola che cerca la prima vittoria in granata dopo i tre pareggi di fila. Izzo è l’uomo da schierare tra i difensori, anche se Bremer pare quello con più confidenza in zona gol. Fiducia anche in Mandragora tra i centrocampisti, mentre sugli esterni Singo e Ansaldi valgono il prezzo della scelta. Belotti indiscutibile, Zaza e Verdi le solite variabili impazzite. Dare per spacciati i ragazzi di Ballardini non sembra però la cosa più saggia di questi tempi: Destro segna sempre, Strootman non ha ancora inciso in termini di bonus ma garantisce qualità, Zappacosta vorrà far bella figura nel suo vecchio stadio. In difesa, Criscito per un calcio piazzato che può scapparci una gara che si annuncia tattica.

Napoli-Juventus. Difesa da incubo per Gattuso, privo di Manolas e Koulibaly. Meglio pensare alla salute, dunque concentratevi sul centrocampo: Elmas e Zielinski valgono la puntata, così come in attacco Lozano è il più pimpante, Insigne assetato di rivincita contro i bianconeri. Osimhen ancora non ha ingranato, può essere un rischio. Ragazzi di Pirlo certamente favoriti malgrado le assenze: Cuadrado però si mette sempre, l’esperienza di Chiellini sta facendo la differenza, De Ligt ha strapotere tecnico e fisico. Chiesa tornerà titolare e non dovete mai dubitare, nemmeno di McKennie che raramente fallisce un match. Davanti CR7 è on fire, meno pimpante Morata.

Spezia-Milan. Eh insomma, va bene la nuova proprietà, ma dare spazio agli Aquilotti è un bel rischio. Che noi evitiamo volentieri nei nostri Consigli Fantacalcio dunque, se proprio siete con l’acqua alla gola, Bastoni può mantenere intatto l’onore contro Saelemaekers/Castillejo, Gyasi e Farias in ripartenza sanno come pungere. I rossoneri vogliono presentarsi al derby tirati a lucido: mani sicure con Donnarumma, piedi sicuri con Romagnoli e Theo Hernandez. L’uomo da non dimenticare è Calhanoglu, Kessiè una sentenza dal dischetto, Leao e Zlatan indiscutibilmente sì.

Roma-Udinese. Dzeko o Borja Mayoral? In ogni caso vanno schierati, con la staffetta più che probabile. Meglio, comunque, puntare sui trequartisti Mkhitaryan e Pellegrini e sulle ali scatenate Spinazzola e Karsdorp. Tra i difensori Mancini è il più affidabile di gran lunga. Rientra De Paul ed è ovviamente la prima scelta, con Deulofeu che ha ritrovato la via della rete e in campo aperto sa essere ficcante. Per il resto, ci sarà da faticare e non poco ma se avete il modificatore nelle corde, Musso può regalare soddisfazioni anche al netto di qualche gol incassato.

Cagliari-Atalanta. La resurrezione rossoblù nella giornata più delicata? Insomma, forse nemmeno il più ottimista dei cagliaritani ci crederebbe. Andateci molto cauti, dunque, men che meno con i difensori anche se Rugani ha la mente più sgombra dall’incubo del filotto negativo. Nainggolan poco brillante ma capace di un colpo ad effetto, Nandez combattivo ma poco produttivo, ecco che la scelta migliore a centrocampo è in questo momento Marin. In attacco, Joao Pedro merita spesso la maglia, gli altri evidentemente no. Incombe il pericolo turnover tra gli orobici ma schierate serenamente tutti quelli che avete. A partire da Romero, tra i difensori top del campionato, e Gosens, immarcabile per chiunque anche dovesse emigrare a destra. Dalla trequarti in su, non fatevi problemi. Ridondante farvi tutti i nomi, anche partendo dalla panchina il bonus può arrivare.

Sampdoria-Fiorentina. Nella difesa blucerchiata, Yoshida e Augello le sicurezze, mentre in mezzo al campo puntate sul dinamismo di Candreva, Jankto e Damsgaard. In attacco, Quagliarella non è più il primo nome della lista: meglio Keita. Viola assetati di punta e sostanzialmente al completo: Milenkovic e Pezzella sanno come colpire, Biraghi può cercare bonus al cospetto dell’altro ex interista Candreva. Torna Castrovilli e va messo, al pari di Vlahovic che di fatto è l’unico tra gli attaccanti a segnare con regolarità.

Crotone-Sassuolo. Una di quelle occasioni che i pitagorici non possono fallire: sulle spalle di Messias l’intera baracca anche se Ounas ha mostrato segnali incoraggianti nella sua prima apparizione. Il fosforo di Benali può esservi utile a centrocampo, Pedro Pereira una scelta coraggiosa sulle corsie. Non esagerate però, perché i neroverdi hanno tutta l’intenzioni di uscire dal periodo di appannamento e il match dello Scida si annuncia ideale: Berardi torna a pieno regime e va schierato, insieme a Caputo possibilmente. Da Djuricic e Traore ci si attendono segnali importanti, Locatelli a centrocampo può dominare in lungo e in largo. Guizzo a sorpresa? Rogerio.

Inter-Lazio. Il big match della giornata arriva di domenica sera. Nerazzurri con la formazione tipo o giù di lì: Skriniar e De Vrij opzioni sicure, indiscutibile la freccia Hakimi e l’irrefrenabile Barella. Lukaku e Lautaro non sono di certo al meglio, metteteli ma…Biancocelesti al contrario in grande spolvero: l’uomo giusto a “basso costo” può essere Lazzari, mentre il trio delle meraviglie Milinkovic–Luis Alberto–Immobile dà ovvie garanzie. L’idea Correa è stuzzicante, la presenza di Acerbi fondamentale nel vostro reparto arretrato.

Hellas Verona-Parma. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con il posticipo del lunedì. Via libera a Magnani tra i difensori, Lazovic e Dimarco sugli esterni, Barak sempre determinante tra le linee. Meglio Kalinic di Lasagna ma la media gol di entrambi non lascia spazio all’entusiasmo. Ancora peggio la situazione dei ducali: Gagliolo può resistere, Kurtic e soprattutto Kucka le anime del centrocampo gialloblù. Rilancio di Gervinho? Hai visto mai…