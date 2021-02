Consigli Fantacalcio 23^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 23^ Giornata di Serie A che inizierà con il doppio anticipo del venerdì sera

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 23^ Giornata di Serie A:

Fiorentina-Spezia. Il lunghissimo fine settimana di campionato si apre con la sfida del Franchi che gli uomini di Prandelli non possono fallire. Dentro senza problemi i difensori col vizietto, tipo Milenkovic e Pezzella, ma la scelta azzeccata potrebbe essere Biraghi, re dei cross in Serie A. Opzione interessante anche Malcuit se Prandelli dovesse affidargli la corsia destra. Castrovilli non vive un momento di particolare forma, meglio di lui Bonaventura e il rientrante Amrabat. In attacco, Vlahovic è l’unica via. Ma occhio a dare gli Aquilotti per battuti (vero, Milan?): Chabot atteso al rude duello con l’ariete serbo, Marchizza a sinistra può tenere in piedi la baracca (soprattutto al cospetto di Venuti o Caceres). A centrocampo si è sbloccato Maggiore e merita riconferme, davanti Agudelo sta impressionando per rendimento, Saponara può essere l’ex avvelenato che griglia…

Cagliari-Torino. Lo pensiamo ormai da tre/quattro mesi, prima o poi i rossoblù torneranno a vincere. Ma puntualmente non succede. La difesa è però più solida, dunque Godin e Rugani si possono mettere mentre Zappa può vincere il duello con chiunque gli si opponga sulla fascia granata. Marin è tra i più pimpanti, Nandez da schierare visti i dubbi che permangono su Nainggolan. Davanti intoccabile Joao Pedro, sarà la volta buona per Simeone? Ci piace rischiare: diciamo sì al Cholito. Lo spauracchio covid ha risparmiato Belotti, l’intoccabile per eccellenza insieme alla furia di Singo che di fronte non avrà certo avversari insuperabili. Fiducia anche nella difesa, Izzo e Bremer soprattutto perché anche pericolosi nell’area nemica.

Lazio-Sampdoria. Il ko di San Siro non deve intaccare le certezze sulla Lazio e sui Big 4: Milinkovic–Luis Alberto–Correa–Immobile punti di fermi della vostra formazione. Indiscutibile anche Acerbi e fiducia in Marusic che tornerà sulla corsia destra. Blucerchiati a caccia di una nuova impresa sulle ali dei due ex di lusso: Keita e Candreva da mettere senza remore. Scelta stuzzicante anche Jankto, mentre Thorsby vi assicura sostanza. Difensori scelte molto azzardate per questa settimana.

Genoa-Hellas Verona. Sfida da scintille sugli esterni, sì a Zappacosta, meglio di Czyborra. Tra i centrocampisti valgono una puntata Zajc e Strootman, spesso tra i migliori. In attacco Destro e Shomurodov sono ormai quasi una certezza. In casa scaligera sì all’ex Lazovic, anche se le prime idee devono essere ovviamente Zaccagni e Barak. Lasagna conta di sbloccarsi ma non regala sicurezze, tra i difensori Gunter e Magnani solidi e concreti.

Sassuolo-Bologna. Derby emiliano con i neroverdi che si affidano a Berardi e Caputo, tornati finalmente al gol. Si possono mettere anche Traore e Djuricic, Locatelli per un buon voto in mediana, Ferrari e Muldur i migliori della difesa. Tra i felsinei, via libera a Sansone, forse il più brillante là davanti, e Barrow. Indiscutibile anche Soriano, sempre un passo avanti su Svanberg e Schouten. Nel reparto arretrato, Tomiyasu è il top senza discussione, mentre gli altri possono andare in affanno contro la velocità dei sassuolesi.

Parma-Udinese. I ducali sembrano già mentalmente in Serie B, urge una scossa. Ecco, nel frattempo non fidatevi troppo e puntate su Kucka e pochi altri. Magari Kurtic, magari Conti per una sorpresina, magari Gervinho se si dovesse ricordare di essere un calciatore determinante. Logico pensare che i friulani possano essere favoriti: De Paul uomo in più, Stryger Larsen una valida soluzione, tra gli attaccanti Llorente si può mettere anche se non sta entusiasmando. Buona idea anche Musso e i difensori, Nuytinck in particolare.

Milan-Inter. Pronostico aperto per il derby Scudetto, con i rossoneri che non vivono il loro periodo migliore. Dunque affidatevi alle certezze assolute, a partire da Theo e Kessiè, passando per Calhanoglu e Ibra. La carta jolly è invece Leao, sempre pericoloso contro i nerazzurri. Uomini di Conte in fiducia, a partire dal trio difensivo Skriniar–De Vrij–Bastoni e dalla freccia Hakimi. Barella è parso un pochino in calo, ma non si discute, Brozovic è stato già uomo-derby, al pari di Eriksen che merita fiducia. E poi Lautaro e Lukaku, che dire, sì senza discutere.

Atalanta-Napoli. Bergamaschi con la testa al Real? Non si può escludere visti i precedenti, ma tenere fuori qualche nerazzurro può essere pericoloso. Dunque dentro Gosens (ma anche Maehle), Pessina, Ilicic, Zapata, Muriel e compagnia cantando. Fiducia anche al neo-italiano Toloi oppure a quel Pasalic tornato in auge. Napoletani con mille difficoltà che si devono aggrappare a ciò che rimane: Elmas e Zielinski possono far male, Insigne il cuore azzurro. Osimhen? Non ha ancora ingranato, ma chissà che in campo aperto non possa ritrovare brillantezza.

Benevento-Roma. Sfida tra giallorossi con i sanniti che si affidano a un Viola “on fire”. Caprari il guizzo tra gli attaccanti, Iago Falque per un miracolo sportivo, sul resto poche speranze, anche per i capitolini sono spesso devastanti contro le piccole. Via libera a Borja Mayoral, ma anche a Dzeko per un’eventuale staffetta. Zero dubbi su Veretout, Mkhitaryan e Pellegrini, così come su Spinazzola. Tra i difensori, sempre e solo Mancini.

Juventus-Crotone. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con la sfida dello Stadium che i bianconeri no, non possono sbagliare. E allora metteteli tutti senza impacci: da Mckennie a Chiesa, da CR7 al possibile titolare Dybala, da Alex Sandro a De Ligt e Demiral. Pitagorici costretti all’impresa titanica, schierarne qualcuno è una prova di coraggio tipo ponte tibetano. Nel caso, Messias e Ounas gli unici a potervi regalare un sogno.