Consigli Fantacalcio 24^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 24^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida di sabato pomeriggio tra Spezia e Parma

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 24^ Giornata di Serie A:

Spezia-Parma. Il weekend calcistico scatta con il derby della Cisa che vede i levantini in posizione di (relativa) serenità. Tra i difensori Bastoni è la grande rivelazione della stagione, nonché una scelta spesso felice, mentre tra i centrocampisti Maggiore merita una chance più di Estevez e Ricci. Potrebbe tornare Nzola dal primo minuto, ma nel caso Agudelo si sta scoprendo “falso nueve” d’alto profilo. Tutt’altro che serenità per i ducali che non possono permettersi passi falsi in questo ennesimo scontro diretto. Kucka resta l’unica, vera sicurezza per D’Aversa. Kurtic ha spesso il colpo in canna, mentre Cornelius si è sbloccato e può valere la pena metterlo. Una bella scommessa è invece Mihaila, un tipetto davvero complicato da frenare. In chiave difensiva, insomma, c’è poco da stare allegri: Conti prima o poi potrebbe però regalare una gioia.

Bologna-Lazio. Senza il collante Tomiyasu, la difesa rossoblù può scricchiolare ed è da evitare. Anche se De Silvestri sa esaltarsi contro la squadra che l’ha svezzato. Continuate a dare fiducia a Soriano, l’uomo in più di tutta la stagione, ma anche Sansone, tra i più in palla, Barrow e Orsolini valgono una puntata. Svanberg per un guizzo tra i centrocampisti arretrati. Anche perché la difesa biancoceleste proviene dalla notte horror contro il Bayern, dunque il solo Acerbi è una garanzia. Via libera a Marusic e Lazzari, al solito i Fab Four non si possono toccare, malgrado la negativa prova di gruppo in Champions: Milinkovic–Luis Alberto–Immobile–Correa non si discutono mai in queste partite.

Hellas Verona-Juventus. Il sabato dei Consigli Fantacalcio si chiude con la sfida del Bentegodi. Juric cerca un altro scherzetto alla Vecchia Signora puntando sulla sua catena mancina Dimarco–Zaccagni che crea spesso scompensi nelle difese rivali. Sì anche a Faraoni e Barak, forse il più decisivo in fase offensiva. La solidità di Magnani se vi tocca inserire un difensore. I bianconeri non possono più permettersi inciampi nella corsa Scudetto, con un CR7 rinfrancato dalla doppietta al Crotone. Al suo fianco Kulusevski che merita sempre anche se non pare al top, meglio di lui certamente Chiesa, ormai da settimane il più brillante. Fidatevi della verve di McKennie e della forza fisica di De Ligt, così come di un Alex Sandro che pare aver ritrovato lo smalto di un tempo.

Sampdoria-Atalanta. Lunch match della domenica con i blucerchiati che si affideranno alla velocità di Keita, l’attaccante più in forma senza dubbi. Sulla linea mediana, Candreva può regalare soddisfazioni, così come Jankto e Damsgaard, con quest’ultimo capace di incidere anche partendo dalla panchina. In difesa contro i bergamaschi, si sa, è un rischio enorme, anche se Augello può difendersi degnamente da Maehle. Tra i nerazzurri puntate ovviamente su Muriel, terminale offensivo indiscutibile. Meritano spazio anche Pessina e Pasalic, Gosens assolutamente, tra i difensori sì a Toloi e Romero.

Crotone-Cagliari. Si salvi chi può allo Scida. Tra i pitagorici Reca e Pereira ci stanno, il polmone Molina raramente sbaglia partita, ma gli uomini migliori restano in attacco: la luce di Messias e i lampi di Ounas possono togliere le castagne dal fuoco anche a voi. Basterà Semplici per spezzare il drammatico trend dei sardi? Vedremo, una reazione d’orgoglio è chiaramente plausibile: sì a Godin e Rugani, a Nandez e Nainggolan, mentre in attacco Joao Pedro è di fatto l’unica garanzia.

Inter-Genoa. Il blocco nerazzurro, di questi tempi, va schierato a priori. Skriniar–De Vrij–Bastoni garantiscono rendimento e ogni tanto bonus, i redivivi Eriksen e Perisic valgono la riconferma, Barella sempre imprescindibile, Lukaku e Lautaro inutile parlarne. Ma il mago Ballardini è una brutta gatta da pelare: se Destro sembra aver perso smalto, Shomurodov è in grado di far male a chiunque. Criscito per un bonus da piazzato, Zajc per un inserimento a sorpresa tra le linee.

Udinese-Fiorentina. Sfida per allontanarsi dalle zone calde al Friuli, con i bianconeri nelle mani e nei piedi di De Paul. Gara più da difensori che da attaccanti: fiducia in Nuytinck e Stryger Larsen, tra gli attaccanti il più efficace è Okaka, anche a mezzo servizio. In casa Viola rientra Ribery ma la prima scelta è sempre Vlahovic. Sì a Castrovilli e magari a Malcuit che potrebbe avere la chance dal primo minuto. In difesa Milenkovic e Pezzella sempre pericolosi anche in zona gol.

Napoli-Benevento. Derby campano che Gattuso non può e non deve fallire: andiamo con Di Lorenzo possibile protagonista, Koulibaly può tornare muro, Zielinski l’uomo che può decidere la gara. In attacco, Insigne e Politano, ma anche Mertens, si possono schierare. In casa sannita Viola è il profilo più stuzzicante della settimana, mentre Caprari è la solita garanzia di sostanza. Depaoli non sta dispiacendo, tra i difensori può essere la sorpresa. Per il resto, non aspettatevi granché.

Roma-Milan. Chiudiamo i Consigli Fantacalcio con il posticipo d’alta classifica dell’Olimpico. Anche l’Europa League ha confermato gli indizi delle ultime settimane: fiducia nei giallorossi, su tutti Pellegrini e Mkhitaryan, ma Veretout e Spinazzola non si possono tralasciare. In difesa, sempre e solo Mancini per non avere sgradite sorprese. Rossoneri in luna calante, puntate solo sui big assoluti: Ibra pre-Sanremo, Kessiè per un rigorino, Theo evidentemente. Per il resto, non c’è da abbondare anche se Rebic può essere un guizzo interessante. E Kjaer potrebbe sostenere un reparto con Romagnoli, il grande ex, in periodo nerissimo.