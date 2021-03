Consigli Fantacalcio 25^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 25^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida di martedì sera tra Juventus e Spezia

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 25^ Giornata di Serie A:

Juventus-Spezia. La tre giorni dei Consigli Fantacalcio parte dallo Stadium con Pirlo all’esame Italiano. Blocco Juve inevitabile ma con le dovute precauzioni: Ronaldo non dobbiamo dirvelo noi, Kulusevski invece sì perché potrebbe riemergere da settimane in chiaroscuro. Non diffidate di un Chiesa in condizioni spaziali, così come McKennie merita il posto più di Ramsey. De Ligt e Demiral, oltre al rendimento, perché no un guizzo nell’area nemica? Nel quartiere spezzino c’è voglia di nuova, grande impresa ma non ci sperate troppo: Maggiore è l’uomo hot e potrebbe giocarsela alla pari con i centrocampisti juventini, mentre Erlic è un centrale solido ma gli imprevedibili movimenti avversari rischiano di essere un rebus. Bastoni contro Chiesa meglio di no, Nzola non ancora al meglio, insomma, rischiare per rischiare meglio un Gyasi baciato dalla buona sorte.

Sassuolo-Napoli. Tornano in campo i neroverdi dopo la pausa forzata e saranno tirati a lucido, in particolare Berardi, Djuricic e Caputo che avranno di fronte un reparto difensivo ancora rimaneggiato. Tra i difensori l’affidabilità di Ferrari può essere premiante, Locatelli al solito una garanzia tra i centrocampisti. Gli azzurri sono tornati al successo sulle ali del ritrovato Mertens, che va riproposto. Al pari di Politano, Insigne e Zielinski spesso decisivi negli ultimi 20 metri. Fabian non convince ancora del tutto, men che meno Bakayoko che non è uomo da fantacalcio. Tra i difensori, Di Lorenzo pare la scelta meno azzardata.

Atalanta-Crotone. Beh, non bisogna essere dei luminari per schierare qualsiasi atalantino abbiate in rosa, persino Gasperini se solo potesse giocare. Inutile fare nomi, metteteli tutti senza discutere: nel caso abbiate ballottaggi interni, Gosens, Pasalic e Muriel gli imprescindibili per reparto. Riuscirà Cosmi a cambiare la storia? Mah, forse dalla prossima partita. Se proprio non avete alternative, l’ex Reca vorrà ben figurare, il talento e la rapidità di Ounas e Messias può dare fastidio a chiunque.

Benevento-Hellas Verona. Sanniti in evidente calo di rendimento, dunque andate sul sicuro con Viola che su un piazzato può sempre fare la differenza. Rientra Letizia e può essere premiante, così come Glik anche se Lasagna è un brutto cliente a campo aperto. Tra gli attaccanti, Caprari si sta confermando più in palla rispetto a Lapadula. I gialloblù non regalano niente a nessuno, per batterli c’è da sudare più di qualche camicia. Silvestri ci può stare, Magnani potrebbe vincere il duello a sportellate con il puntero giallorosso. Gli esterni Faraoni e Lazovic meritano fiducia, Zaccagni e Barak altrettanto. Veloso dovrebbe tornare titolare, può essere una suggestione anche per voi.

Cagliari-Bologna. Obiettivo continuità per Semplici e noi ci crediamo dopo aver spezzato l’incantesimo. Godin è tornato Sceriffo, Rugani si sta mostrando affidabile, Nandez e Nainggolan attesi anche in zona bonus. Joao Pedro l’imprescindibile per eccellenza, Pavoletti può confermarsi anche al gol. Non che i felsinei siano però avversario arrendevole, ma le molte lacune in difesa potrebbero emergere con il solo Soumaoro che pare all’altezza. Meglio puntare sui soliti noti: il leader Soriano, un Sansone brillante come un tempo, gli imprevedibili Barrow e Orsolini.

Fiorentina-Roma. Insomma, i gigliati non riescono ad elevarsi dalla mediocrità dunque non c’è da esagerare: Milenkovic, malgrado l’errore di Udine, resta la scelta migliore in difesa insieme a Pezzella, anche se Biraghi può vincere il duello con Karsdorp. Amrabat se volete un combattente da sufficienza, Castrovilli per il guizzo. Davanti, meglio Vlahovic di chiunque altro. Non che i giallorossi possano sorridere dopo la pessima gara contro il Milan: andate sicuri solo con Mancini, con l’irremovibile Spinazzola e con l’ex Veretout, pungente in chiave gol come non mai. Nel reparto avanzato, primissima puntata su Mkhitaryan, soprattutto se giocasse da falso nueve. Valida anche l’opzione Pellegrini, ma occhio alla variabile El Shaarawy.

Genoa-Sampdoria. Derby della tranquillità sotto la Lanterna, ma le recenti frizioni tra tifoserie incendiano l’antica rivalità. Ballardini rispolvera Shomurodov e Destro, ci può stare anche è dura attendersi valanghe di gol. Criscito e Zappacosta promossi, l’intelligenza di Strootman da rendimento, gli inserimenti di Zajc una possibile sorpresa. Ci può stare anche Perin, ottimo a San Siro, al pari dell’omologo Audero, re di una difesa che comunque non convince del tutto: Augello il più “premiato” dai voti, nel caso. A centrocampo Candreva sarà bello fresco, Damsgaard l’uomo-derby che non ti aspetti, Jankto spesso pericoloso. Davanti, Keita su tutti.

Milan-Udinese. Rossoneri colmi di assenze ma meritevoli di fiducia: Calabria e Tomori affidabili, Theo l’uomo che può decidere il match. Kessié, che volete, con la media-rigori milanista vale più di un attaccante. Là davanti, sì convinto per Rebic e anche per Leao. Friulani sempre una bella gatta da pelare, con De Paul capace di essere determinante ovunque e con chiunque. In difesa ci si affida a Nuytinck soprattutto, per forza fisica e letture, mentre tra i centrocampisti occhio di riguardo per Pereyra che potrebbe anche giocare a supporto dell’unica punta. Ecco, là davanti, tra Okaka, Llorente e Nestorovski insomma, non c’è da esaltarsi.

Parma-Inter. Chiudiamo i Consigli Fantacalcio con il posticipo testa-coda del Tardini, laddove i ducali tentano l’impresa con l’ex Karamoh e il carneade Mihaila. Il faro è ovviamente Kucka, con l’alfiere Kurtic che si può anche azzardare. Per il resto, lasciate perdere la fantasia e puntate alla concretezza. La corazzata nerazzurra non vorrà di certo fermarsi, dunque il blocco si può mettere eccome. Lo diciamo sempre, ma il trio difensivo Skriniar–De Vrij–Bastoni è ormai una sentenza, il rientrante Hakimi sarà fresco per arare la corsia mancina parmigiana. Barella intoccabile, questo Perisic una bella rivelazione, Eriksen e Vidal scelte non da trascurare. Lukaku e Lautaro, inutile dirvelo, anche se Sanchez può essere l’intuizione a sorpresa.