Consigli Fantacalcio 26^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara

Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 26^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida del Picco tra Spezia e Benevento

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 26^ Giornata di Serie A:

Spezia-Benevento. La nuova giornata di campionato si apre con la sfida tra neopromosse in equilibrio ancora precario. I liguri di Italiano si presentano con il dubbio covid, ma con uno stato di forma migliore: via libera a Bastoni ed Erlic tra i difensori, al brillante Maggiore delle ultime settimane, a Gyasi e Farias in attacco. Atteso anche un segnale di risveglio da Nzola. Sanniti invece in chiara difficoltà: Glik la scelta più accettabile là dietro, Improta per un jolly di rendimento, Viola per un piazzato da bonus. In attacco, Caprari è spesso da preferire a Lapadula.

Udinese-Sassuolo. Gara aperta al Friuli con De Paul che rimane tra i centrocampisti top del campionato. Sicurezza anche Pereyra, merita la chance di riscatto Stryger Larsen dopo il frittatone di San Siro. In difesa giocatevi la solidità di Nuytinck, mentre in attacco Llorente ancora non convince granché. Nel caso, meglio Nestorovski. Neroverdi belli e imprevedibili contro il Napoli: partita da Djuricic più che da Traore, Caputo da schierare così come Berardi, al netto della concreta possibilità che ci sia Defrel tra i titolari. Locatelli il profilo più credibile tra i centrocampisti, Ferrari tra i difensori. Nulla di nuovo. Anzi, sì, se giocasse Toljan una fiche si può puntare.

Juventus-Lazio. Un momento clou dei Consigli Fantacalcio arriva già di sabato sera con i bianconeri in piena emergenza e lo spauracchio covid nell’aria. Si va sul sicuro, la coppia “cattolica” Cristiano e Chiesa prima di tutto, ma anche Morata avrà minuti a disposizione. McKennie ci può stare, Cuadrado se dovesse farcela, Danilo e Alex Sandro tra i più in palla per condizione fisica. Biancocelesti però freschi e pericolosi: Correa più in forma di Immobile, Milinkovic più di Luis Alberto ma tenere fuori uno dei quattro può essere delittuoso anche allo Stadium. Per il resto, pochi fronzoli: ok Acerbi e Marusic, gli altri da ko…

Roma-Genoa. In casa giallorossa occhi puntati sul solito Spinazzola e su Karsdorp: i due quinti sono spesso garanzie di bonus. Tra i difensori Mancini il più affidabile, ma anche il rientrante Smalling può valere la scommessa. Tra i centrocampisti Pellegrini è il riferimento, Mkhitaryan vorrà invece ritrovarsi dopo la stecca del Franchi. Là davanti, a stuzzicare più di tutti è l’ex di giornata El Shaarawy. Grifone che pare in lieve flessione ma pur sempre cliente scomodissimo: Zappacosta, bollente dopo il derby, si può mettere al pari dell’altro grande ex Strootman. Zajc una variabile interessante, Shomurodov il più brillante tra gli attaccanti.

Crotone-Torino. Insomma, partita dai mille punti interrogativi. Non sola qualità, bassa, dei pitagorici: Reca e Pedro Pereira possono portare a casa la pagnotta, con loro la sostanza di Molina, il genio indiscutibile di Messias e il passo felpato di Simy. In casa granata, ragazzi, boh: non avendo mai ufficializzato i positivi al covid c’è da essere cauti a prescindere. Comunque, tra i big da schierare ci sarà Ansaldi così come Lukic potrebbe ritrovare fiducia e bonus. Zaza e Verdi? Perché no, la difesa crotonese è tra le peggiori del continente.

Fiorentina-Parma. In casa gigliata, Pezzella meglio di Milenkovic ultimamente ma anche il serbo è opzione valida. Biraghi però può essere la scelta azzeccata tra i difensori, mentre a centrocampo occhi puntati su Amrabat e su un piazzato di Pulgar. Davanti, non c’è mai storia: esiste solo Vlahovic. I ducali sembrano in realtà crescendo in fiducia, dunque non vanno scartati a priori. Kucka è il go-to-guy per eccellenza, Kurtic ci è andato vicino contro l’Inter, Hernani ci è invece riuscito: il trio di centrocampo vale la scommessa. Sui difensori c’è poco da stare allegri, forse Bani può offrire qualche garanzia. In attacco si può schierare Karamoh, ma l’azzardo di giornata è la freschezza di Mihaila.

Hellas Verona-Milan. Scaligeri in forma smagliante, a cominciare da Faraoni e Lazovic, due sentenze sugli esterni. Zaccagni e Barak meritano sempre fiducia, Lasagna si è sbloccato e ha saputo far male ai rossoneri nel passato. Tra gli uomini di Pioli, Theo è reduce da una partitaccia ma non può stare sulle vostre panchine. In questo “rigormilan” Kessiè rimane profilo indiscutibile, in attacco Rebic appare il più pimpante. Mossa interessante può essere Castillejo, mentre Leao è capace di tutto e del contrario di tutto.

Sampdoria-Cagliari. Match interessante al Ferraris con i blucerchiati che si affidano ancora a Keita in attacco. Idea a sorpresa può essere Ramirez, più concrete le opzioni Candreva e Jankto. Tra i difensori, occhio all’uomo-derby Tonelli. Il tocco magico di Semplici ha però fatto rinascere i rossoblù: Godin è tornato sceriffo ed è da conferma sicura, Nainggolan in netta crescita e gli manca solo il gol. Sì anche a Nandez, ovunque giochi, e a Marin che da mezzala continua a sorprendere. Tra i bomber, Joao Pedro merita titolarità indiscussa.

Napoli-Bologna. La polveriera partenopea sembra sempre sul punto di esplodere, ma noi ci fidiamo di Gattuso e del talento di Zielinski in primis. Mertens, Insigne e Politano da mettere, Di Lorenzo la pista da percorrere in difesa. Tra i centrali, Koulibaly il più affidabile dopo la squalifica. Tra i felsinei Soriano non sbaglia sostanzialmente mai una partita. Il suo “gemello tedesco” Sansone si può scegliere al pari di Orsolini che può far ammattire chiunque occuperà la fascia sinistra azzurra. Tra gli altri, insomma, non c’è molto da pescare in questa settimana.

Inter-Atalanta. Chiudiamo i nostri Consigli Fantacalcio con il match Scudetto di San Siro. Blocco nerazzurro a prescindere, risultato imprevedibile. Tanti gol all’orizzonte tra i due migliori attacchi? Tutt’altro che scontato, anche perché i precedenti sono stati spesso più tattici del previsto. Dunque sì ai difensori Skriniar e De Vrij da un lato, Toloi e Romero dall’altro. Il duello Hakimi–Gosens è da spettacolo puro e nessuno dei due può restare seduto. Fiducia in Perisic e in Barella, in Malinovskiy e Pessina. Tra i superbomber, più Lautaro di Lukaku, più Zapata di Muriel, ma suggerirvi di tenere qualcuno di questi in panchina no, non è mai una buona idea.