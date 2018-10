Consigli Fantacalcio Serie A 2018-2019: ecco quali sono i calciatori da schierare e da evitare nella 10ª giornata

La 10ª giornata della Serie A 2018-2019 si aprirà sabato alle 15 con la sfida tra Atalanta e Parma e si chiuderà lunedì, con il posticipo delle 20.30 tra Lazio e Inter. L’anticipo del sabato sera, invece, sarà Torino-Fiorentina, mentre nel lunch match domenicale si affronteranno Sassuolo e Bologna. Domenica sera, poi, spazio alla partita di giornata tra Napoli e Roma. Questi i consigli sui giocatori da schierare al fantacalcio:

Atalanta-Parma (sabato 27 ottobre, 15.00) – Consigli Fantacalcio

ATALANTA – La squadra di Gasperini, dopo la bella vittoria con il Chievo, ha visto un Ilicic in forma strepitosa. Lo sloveno è da assolutamente da schierare, così come almeno uno dei due esterni di centrocampo: Hateboer o Gosens. Da evitare invece i difensori e il portiere, visti i 12 gol subiti in appena 9 giornate

PARMA – D’Aversa recupera Gervinho: l’ivoriano è una freccia su cui puntare sicuramente, visto l’inizio di stagione. Rischiosa, invece, la scelta di Inglese: l’attaccante italiano sta recuperando da un problema alla schiena e rischia di non essere al meglio per la sfida. In difesa, invece, spazio a Bruno Alves: il portoghese non avrà problemi a raggiungere la sufficienza

Empoli-Juventus (sabato 27 ottobre, 18.00) – Consigli Fantacalcio

EMPOLI – Vista la sfida contro i Campioni d’Italia si sconsiglia l’utilizzo della retroguardia e del portiere: in particolare Di Lorenzo potrebbe avere grossi problemi sul lato di Ronaldo. Da evitare anche Caputo che, contro la retroguardia juventina, rischia di non avere palloni giocabili. Una possibilità, invece, va data a Zajc: il trequartista ha segnato finalmente il suo primo gol ed è sempre il più pericoloso dei suoi

JUVENTUS – Per Ronaldo l’occasione è ghiotta per migliorare ulteriormente il suo score: il portoghese va inserito senza dubbio, così come il connazionale Cancelo che fornisce sempre ottime prestazioni. Da non schierare Pjanic, non lucidissimo negli ultimi minuti contro il Manchester United

Torino-Fiorentina (sabato 27 ottobre, 20.30) – Consigli Fantacalcio

TORINO – Tra gli uomini di Mazzarri l’uomo su cui puntare è De Silvestri, un esterno tutta fascia in grado di spingersi in avanti per cercare il gol o l’assist. Un altro giocatore che difficilmente delude è Iago Falqué: non segna molto, ma porta a casa la sufficienza senza problemi. Da evitare, invece, Belotti, fuori forma e la retroguardia che ha subito troppo in questo inizio di stagione

FIORENTINA – Chiesa e Veretout vanno inseriti: l’esterno italiano è sempre in grado di creare pericoli alle difese avversarie, mentre il regista francese è il rigorista della squadra. In difesa Milenkovic può essere un’ottima scelta: il terzino di Pioli, infatti, ha il vizio del gol. Da evitare, invece, Simeone le cui prestazioni in questo momento non sono all’altezza

Sassuolo-Bologna (domenica 28 ottobre, 12.30) – Consigli Fantacalcio

SASSUOLO – I 14 gol subiti finora impongono una scelta oculata sugli uomini di difesa: l’unico su cui puntare potrebbe essere Lirola che, in fase offensiva, può rivelarsi prezioso con gol e assist. In avanti, invece, spazio sicuramente a Berardi che con il suo mancino è in grado di segnare in qualsiasi momento

BOLOGNA – Solo 6 gol segnati fin qui dalla squadra di Inzaghi, ma Santander sta iniziando a trovare continuità dal punto di vista realizzativo: da schierare. Da evitare, invece, Skorupski che, visto il gioco del Sassuolo, rischia di essere sottoposto a numerosi interventi

Cagliari-Chievo (domenica 28 ottobre, 15.00) – Consigli Fantacalcio

CAGLIARI – Pavoletti, Barella e Castro sono gli imprescindibili di questa sfida: l’attaccante è uno dei pochi a segnare per la squadra; i due centrocampisti, invece, abbinano quantità e qualità e dovrebbero raggiungere la sufficienza. Da evitare invece la retroguardia cagliaritana che ha subito 10 gol in 9 partite

CHIEVO – Dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta, gli uomini di Ventura vorranno riscattarsi. Si può puntare su Birsa e Stepinski: sono loro gli uomini più pericolosi dei gialloblù. Da evitare invece l’intera retroguardia che non sembra poter offrire grandi risultati

Genoa-Udinese (domenica 28 ottobre, 15.00) – Consigli Fantacalcio

GENOA – Tra i genoani si punta senza dubbio su Piatek, che dopo essersi bloccato con la Juventus, può nuovamente trovare la via del gol. Altri due nomi su cui puntare sono: Romulo e Biraschi. Da evitare, invece, Radu: il portierino contro i bianconeri non è sembrato impeccabile tra i pali

UDINESE – Da evitare Mandragora e Fofana che, anche in caso di recupero, potrebbero non essere al meglio della condizione. In attacco De Paul può essere l’uomo giusto: il suo inizio di stagione è stato fin qui convincente

SPAL-Frosinone (domenica 28 ottobre, 15.00) – Consigli Fantacalcio

SPAL – Petagna e Lazzari: gli uomini che difficilmente deludono nei ferraresi sono loro. Entrambi, infatti, sono in grado di fornire assist ai compagni. Da evitare, invece, la retroguardia e il portiere, visti i 10 gol subiti fin qui.

FROSINONE – Con 24 gol subiti è la peggiore difesa del campionato, motivo per cui portiere e difensori non sono consigliati. In avanti, tutto su Ciofani uno dei pochi a salvarsi in questo inizio di stagione

Milan-Sampdoria (domenica 28 ottobre, 18.00) – Consigli Fantacalcio

MILAN – Suso e Higuain rappresentano la scelta migliore tra quelli da schierare: vorranno entrambi riscattarsi dopo la prova opaca nel derby. Da evitare, invece, Donnarumma, non al meglio in questa fase di stagione e Calhanoglu, ancora poco incisivo nel gioco rossonero

SAMPDORIA – Con 4 gol subiti è la miglior difesa del campionato: Tonelli e Andersen sono un’ottima scelta, anche se questa volta avranno di fronte un attaccante come Higuain. In avanti Quagliarella è l’usato sicuro che non delude mai. Da evitare, invece, Praet: fin qui il belga non ha impressionato

Napoli-Roma (domenica 28 ottobre, 20.30) – Consigli Fantacalcio

NAPOLI – Tra gli azzurri l’uomo è certamente Insigne che, con Ancelotti, si sta esprimendo molto bene in attacco. Insieme a lui si può puntare a occhi chiusi su Allan e Koulibaly. Da evitare, invece, Ospina visto che di fronte ci sarà un Dzeko rigenerato dalla scorpacciata di gol in Champions

ROMA – Dzeko, dopo aver timbrato il cartellino in Europa, punta a ripetersi in campionato ed è l’uomo più pericoloso della Roma. Oltre a lui, si può schierare Under. Da evitare invece Olsen e l’intera retroguardia

Lazio-Inter (domenica 28 ottobre, 20.30) – Consigli Fantacalcio

LAZIO – Se Immobile è l’attaccante che dà più certezze in casa Lazio ed è assolutamente da schierare, nonostante l’impegno difficile, si può puntare anche su Milinkovic Savic. Il serbo fin qui ha deluso, ma potrebbe ritrovarsi in un match così duro. Da evitare, invece, Strakosha e Marusic

INTER – Skriniar e Icardi al momento rappresentano una scelta affidabile: il numero 9 argentino contro le grandi si esalta, mentre il difensore è insuperabile. Da evitare, invece, Gagliardini e Brozovic che, contro il centrocampo a 3 della Lazio, potrebbero soffrire