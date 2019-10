Conte: «Esposito non può essere la soluzione» – VIDEO

Mister Antonio Conte, al termine della gara pareggiata dall’Inter con il Parma, è intervenuto in conferenza stampa

L’Inter di Antonio Conte non va oltre il pareggio nell’anticipo di ieri della nona giornata di campionato contro il Parma. Il tecnico dei neroazzurri al termine della gara ha parlato in conferenza stampa.

«Quest’anno stiamo puntando su giocatori giovani. Con lo stesso Esposito bisogna stare tranquilli perchè se un ragazzo che fino all’anno scorso giocava in Primavera diventa per noi la panacea di tutti i mali significa che c’è qualcosa di sbagliato. Siamo l’Inter, non stiamo parlando di una squadra di media fascia. Facciamo attenzione, il ragazzo deve fare i suoi step, deve crescere ma non mettiamo troppe responsabilità sulle sue spalle».