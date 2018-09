Il Milan cambia allenatore? Per Rino Gattuso saranno decisive le prossime tre partite. Alle sue spalle l’ombra di Antonio Conte

Rino Gattuso ha ottenuto la fiducia della sua società ma il tempo stringe. Le prossime tre partite saranno fondamentali per capire il futuro dell’allenatore del Milan. Ieri la società milanista si è stretta attorno al suo allenatore ma l’inizio di stagione è stato a dir poco scoraggiante. Vincenzo Montella lo scorso anno aveva collezionato 12 punti in avvio, Ringhio la metà, solo 6. Non c’è aria di imminente esonero ma secondo La Gazzetta dello Sport le prossime 3 partite (Sassuolo, Olympiacos e Chievo) serviranno a capire il futuro di Gattuso. Torna in auge il nome di Antonio Conte.

L’ex allenatore della Juventus è attualmente senza contratto dopo l’esperienza al Chelsea culminata con l’esonero non vorrebbe prendere una squadra a stagione in corso ma potrebbe fare un’eccezione per il Milan. Il suo nome è circolato anche per la Roma, Antonio gradirebbe una big straniera ma la sua voglia di Italia è tanta. L’ostacolo principale è rappresentato dalla causa con il Chelsea, considerata una questione d’onore dal tecnico salentino. Licenziato da Abramovich, il tecnico vuole che il magnate ritiri le accuse per l’esonero e il pagamento di 10 milioni. A novembre il giudizio di 1° grado per il contenzioso.