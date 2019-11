Conte: «Sinisa, questo Bologna ha il tuo carattere» – VIDEO

Mister Antonio Conte, al termine del match vinto con il Bologna, ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic

Una vittoria sofferta ma fondamentale per il cammino dell’Inter in campionato. I neroazzurri sono riusciti a rimontare il Bologna portando a casa la vittoria. Antonio Conte, al termine della gara ha voluto lasciare anche un messaggio per Sinisa Mihajlovic.

«Con Sinisa ho il piacere di parlare. L’ultima volta era prima della gara contro il Barcellona, parliamo di un allenatore top e di una persona top. Una persona di cui ho grandissima stima perchè è un po’ come me. Non le manda a dire, preferisce sempre dire una brutta verità che una bella bugia. Cerchiamo di trasferire qualcosa alle nostre squadre, vedere il Bologna, nonostante la sua assenza, sta facendo qualcosa di straordinario perchè questa squadra ha il carattere di Sinisa. Non mi piace fare complimenti di comodo, è una squadra molto difficile. Un abbraccio a Sinisa è un combattente nato ed è di ispirazione per tutti noi».