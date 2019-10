Conte: «Sono preoccupato, giochiamo ogni 3 giorni con una rosa ridotta»

Antonio Conte commenta a Sky Sport il pareggio di San Siro contro il Parma, non dicendosi tranquillo e sereno per il futuro

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport il pareggio di San Siro contro il Parma. Il tecnico nerazzurro esterna tutta la propria preoccupazione per il ciclo di partite che attende i nerazzurri.

PARTITA – «Occasione mancata? Dobbiamo sempre pensare a noi stessi dando sempre il massimo. Credo che il primo tempo non sia stato giocato da parte nostra, facilitando il Parma e concedendo due gol su due nostre disattenzioni. Meglio nella ripresa, credo che alla fine meritassimo di vincere la partita».

ROSA RIDOTTA – «Questa è la terza partita che facciamo in 6 giorni e giocano sempre gli stessi per via di problemi piccoli o grandi. Avremo delle difficoltà e per questo non sono tranquillo. De Vrij aveva un problema agli aduttori, Asamoah un problema al ginocchio. Diventa difficile giocare ogni 3 giorni con una rosa ridotta ai minimi termini»

SOCIETÀ – «Sono un po’ preoccupato perchè abbiamo altre quattro partite e siamo questi. Non sarà semplice. Fa parte di un percorso della squadra e della società ma dovremo fare delle valutazioni».

SINGOLI – «Bisogna tirare il meglio da tutte le situazioni. Quest’anno stiamo puntando su giocatori giovani e forti come Esposito. Per tutto ci vuole tempo e crescita anche perchè se no rischieremmo di sbagliare la formazione di questi giovani. Bisogna avere pazienza»