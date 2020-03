Coronavirus, Codacons: «La Serie A regali strumenti a ospedali»

Il Codacons ha lanciato un appello per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: «La Serie A regali strumenti agli ospedali»

Il Codacons ha invitato la Serie A a donare materiale sanitario per contrastare l’emergenza Coronavirus: «Chiediamo al mondo del calcio di acquistare e regalare agli ospedali italiani strumenti sanitari in grado di curare i pazienti affetti da Coronavirus».

«Molti nosocomi sono al collasso e non dispongono della sufficiente strumentazione per garantire la salute di tutti i cittadini: è giusto che, in questo momento, chi più ha lanci un segnale importante, e per questo chiediamo alle società calcistiche di destinare donazioni in favore della sanità pubblica, attraverso l’acquisto di beni e strumenti necessari per la lotta al coronavirus, seguendo l’esempio del Seregno Calcio che ha provveduto oggi ad acquistare un respiratore per l’Ospedale San Gerardo di Monza».