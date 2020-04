Coronavirus, furia Eto’o e Drogba: «Gli africani non sono cavie»

Drogba ed Eto’o hanno risposto duramente alla proposta di due medici di testare il vaccino anti-Coronavirus in Africa

Didier Drogba e Samuel Eto’o si sono scagliati contro due medici francesi che hanno proposto in televisione di sperimentare in Africa il vaccino per debellare il Coronavirus.

«Figli di put…a, siete solo merda, l’Africa non è il vostro parco giochi», ha scritto Eto’o. Pronta anche la risposta di Drogba: «È assolutamente inconcepibile che dobbiamo continuare a sopportare. L’Africa non è un laboratorio di test, non prendete gli africani come cavie».