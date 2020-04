L’ex leggenda del Barcellona e attuale tecnico dell’Al-Sadd Xavi si è tagliato lo stipendio per fronteggiare il Coronavirus

L’ex leggenda del Barcellona Xavi ha deciso di ridursi lo stipendio del 40% per aiutare l’Al-Sadd, club di cui è allenatore, contro l’emergenza Coronavirus.

Come rivelato da AS, lo spagnolo si era reso protagonista qualche giorno fa di un’altra iniziativa benefica, donando un milioni di euro ai servizi sanitari in Spagna.