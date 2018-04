Cristiano Ronaldo ancora innamorato di Irina Shayk: Georgina all’angolo!

Un amico di Cristiano Ronaldo confessa: il portoghese non ha ancora dimenticato Irina Shayk

Essere il giocatore (probabilmente) più forte del mondo non ti mette al riparo dai problemi di cuore. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo, che a quanto pare non ha dimenticato e soffre ancora per l’addio di Irina Shayk. A svelare questo clamoroso retroscena è stato un amico del portoghese al The Sun. Secondo la talpa, CR7 non avrebbe fatto mistero ai propri amici di pensare ancora alla sua ex fidanzata nonostante la sua relazione con Georgina Rodriguez, la donna che soltanto lo scorso novembre ha dato alla luce la figlia Alana Martina.

L’amico di Ronaldo – o a questo punto presunto tale – ha spiegato che alla base della rottura tra Cristiano e Irina vi è stato proprio il desiderio di diventare madre della modella: «Lei voleva un bambino, ma a quel tempo Cristiano aveva già Cristiano Jr ed era interamente concentrato sul calcio ma non avrebbe mai pensato che Irina se ne sarebbe andata. È la sola che l’ha mollato. Ronaldo è ancora innamorato di lei e rimpiange il modo in cui è finita». Un Ronaldo che sarebbe ancora geloso della sua ex, che da tre anni fa coppia fissa con l’attore di Hollywood, Bradley Cooper: «Ronaldo è geloso di questa relazione e s’interessa ancora della vita di Irina». Insomma, Georgina Rodriguez sembra all’angolo: difficile combattere contro un vecchio amore, soprattutto se l’ex di turno è una certa Irina Shayk. Sarà per questo che l’ultimo scatto su Instagram insieme a Cristiano risale solo al 20 marzo?