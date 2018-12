Cristiano Ronaldo cuore Juventus: «Siamo una famiglia. Messi, vieni in Italia»

Dal Real Madrid all’ambientamento a Torino, passando per gli obiettivi della Juventus e la sfida con Messi: Cristiano Ronaldo a 360° ai microfoni di Tuttosport

Cristiano Ronaldo a tutto tondo in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Il fuoriclasse della Juventus ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero, tracciando un bilancio più che positivo: «Alla Juve siamo una famiglia, altra cosa rispetto al Real Madrid». Ed è già entrato a pieno nell’atmosfera juventina: «Ho già capito che qui con Inter e Toro non si può perdere». Dopo aver ammesso di amare già la città, «Adoro Torino anche perché ha tante chiese», CR7 ha lanciato un messaggio al suo eterno rivale Lionel Messi: «Messi accetti la sfida e venga in Italia».