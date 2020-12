Crotone, Simy fa la storia: miglior marcatore in Serie A dei pitagorici

Nwanko Simy è sicuramente la punta di diamante del Crotone: l’attaccante nigeriano fa la storia del club calabrese. Ecco perchè

Simy è sempre di più nella storia del Crotone. Il centravanti nigeriano del Crotone ha messo a segno il suo quattordicesimo gol in Serie A con la maglia dei calabresi contro la Sampdoria scavalcando Falcinelli.

Con la rete di stasera, Simy diventa il miglior marcatore in Serie A del Crotone e non solo perchè raggiunge la cifra tonda portandosi a 50 reti in rossoblu.