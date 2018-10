Viva la Figo! La figlia di Luis debutta come modella – VIDEO e FOTO

Daniela Figo debutta come modella: la figlia dell’ex Pallone d’Oro Luis e della modella Helen Svedin in posa per la prima volta su una rivista, ma sui social era già una celebrità…

Bella, giovane e con un cognome importante: Daniela Figo è la figlia dell’ex indimenticato centrocampista portoghese Luis, idolo di Real Madrid ed Inter nonché già Pallone d’Oro, e dell’ex modella svedese Helen Svedin. Se dal padre ha ereditato la notorietà, dalla madre la giovane Daniela, 19 anni appena compiuti, ha sicuramente acquisito la bellezza e, nemmeno a dirlo, la passione per la moda. Così qualche giorno fa la Figo (nella sua declinazione maschile e maiuscola) ha debuttato anche come fotomodella posando per la rivista spagnola Hola.

Già da qualche anno del resto Daniela aveva dimostrato una certa inclinazione artistica cominciando la carriera di blogger in erba: nel giro di pochissimo tempo la giovane portoghese è riuscita a guadagnarsi pure un cospicuo seguito (oltre 42mila followers su Instagram), senza però mai trascurare gli studi. Attualmente la Svedin Figo studia Scienze Biomediche presso un’università londinese e, notizia che probabilmente piacerà meno ai maschietti, è già fidanzata con tale James Duran.